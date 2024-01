Top ten de 2023

Publicado em 14/01/2024 às 10:21

Alterado em 14/01/2024 às 10:50

1 - Desfile: Bianca Gibbon na Casa da Glória, com a música clássica do grupo Astorga Divulgação

Este foi um ano de reencontros, de esperanças, pelo menos para a moda. Desfiles, happenings, gente nova, lindas de sempre. Mudanças, claro: quem diria que Xangai teria uma semana tão importante? Podemos até arriscar uma previsão: vamos investir neste voo longo para admirar de perto o talento dos designers chineses.

Do que vi, de perto e do que acompanhei de longe, selecionei destaques. Claro que nunca seriam 10, arranjei 13, porque excessos fazem parte deste adorável fenômeno que é a moda.

A ordem não significa colocação, como dizem nas votações dos realities.

2 - Coleção feminina: Maria Filó, em estréia de Maria Rita Magalhães como designer Divulgação



3 - Coleção masculina: Foxton, com o linho de ternos a bermudas Divulgação

4 - Evento: apresentação das marcas do Grupo Soma na Cidade das Artes Divulgação

5 - Modelo: elenco de lindas veteranas como Carla Barros, Juliana Gonçalves e Zima, junto com as novas, na inauguração da joalheria Dorion, no Rio Design Barra Divulgação

6 - Versatilidade: Gilson Martins, sem dúvida, designer de bolsas, artista plástico e compositor Divulgação

7 - Criatividade: parceria da Sardina, de Gloria Marques, com o artista plástico Heberth Sobral, com o tema Playmobil. Curadoria de Christiana Laclau Divulgação

8 - Divertido: encontro de Narcisa Tamborindeguy e Amir Slama, em animado desfile no Copacabana Palace Divulgação

9 - Plateia: exemplo de elegância: Heckel Verri Divulgação

10 - Persistência: a aposta de Guilherme Tavares na sustentabilidade, na originalidade Divulgação

11 - Surpreendente: a modista Claire Juliani, que trouxe de Joinville um estilo de brilhos de bom gosto Divulgação

12 - Tem-que-ter: voltou o casaquinho estilo Chanel,em tweed ou algodão. Consagrado por DongHae na turnê de 2023 Divulgação

13 - Evento internacional: quem diria que Xangai tivesse uma semana tão forte. Pelo jeito vamos encarar o longo voo até a China para conferir de perto marcas como a Icicle Divulgação