Tomate antes do pêssego

Publicado em 07/01/2024 às 13:02

Alterado em 07/01/2024 às 19:44

Erica Rosa na loja no Hotel Pestana Foto: Vera Donato / divulgação

Enquanto o tão anunciado Peach Fuzz da Pantone não aparece como cor do ano em produtos, os pinks, vermelhos e amarelos seguem fazendo a festa nos cabides de lojas físicas e nos catálogos online.

Erica Rosa na loja no Hotel Pestana Foto: Vera Donato / divulgação

Um exemplo da aposta nos vermelhos foi a coleção Tomatino, assinada por Erica Rosa, designer baseada no Hotel Pestana, em Copacabana. Desta vez, além da própria butique no andar térreo, o lançamento ocupou a suíte presidencial para a customização em parceria com a artista plástica Ju Maciel. Em seguida os convidados subiram para o andar da piscina para assistir ao desfile.

Exemplos vermelhos: Dion, de camiseta turística e calça vermelha, Jaqueline Ferreira com o colar de miniaturas de molhos e Robin com um look praiano Foto: Vera Donato / divulgação

Salada de coleção

Segundo Erica, a coleção cápsula provocou um encontro entre moda, criatividade e sabores. “As peças _ camisetas, maxi-saias, belas camisas brancas, bermudas e modelos com muitos babados _, em linho fresh e seda foram desenvolvidas para o verão colorido e frutado”, definiu a autora, que escolheu o tem Tomatino, com direito a um avatar de tomate sorridente, porque ele simboliza prosperidade, saúde, nutrição emocional, fertilidade e amor.

Profusão de babados: Emily Borges, de amarelo longo e Andressa de babados brancos curtos Foto: Vera Donato / divulgação

Foi diferente das apresentações comuns da moda, quase um happening, lembrando os desfiles do Guilherme Tavares, porque também convocou homens e mulheres fora dos padrões de altos e magros. E subverteu o uso das roupas, homens usando roupas femininas. Na coleção, destaque para os modelos de babados, com jeito de verão, daqueles de chegar nas festas e atrair os olhares.

Quem é

Erica Rosa é formada em Design de Moda pelo Istituto Europeu de Design (IED RIO) com especialização em comunicação e styling no IED Firenze (Itália) e venceu o reality de moda Academia da Moda, no "É de casa" (Globo), em 2022.

E os tomates?

Todos os tomatinhos da decoração, ainda em condições de consumo, foram doados à Unidade de Reinserção Social Ana Carolina, que funciona em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, e atende 20 crianças da chamada primeiríssima infância (de zero a 3 anos).