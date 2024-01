Lista de Natal com humor

Publicado em 22/12/2023 às 16:53

Alterado em 22/12/2023 às 16:53

Sempre que penso em lista de presentes lembro do filme Um Heroi de Brinquedo, em que o Schwarzenneger disputa um boneco de ação esgotado nas lojas.



Costumo entrar em uma livraria e resolver tudo (até pra mim mesma). Mas me divirto imaginando a lista que agradaria a amigos e parentes.

Acho Amigo Oculto algo muito constrangedor.

Assim, seguem sugestões práticas para vários tipos de presenteados:



Homens

Óbvio: bermuda. Voltou à moda, tanto feminina como masculina

Útil: meias brancas de cano curto, para a academia. No mínimo, como incentivo para exercitar. E meias partem para outros universos quando lavam. Daí, serem brancas para evitar falta de pares

Beleza: boné de marca famosa para os de pouco cabelo. Nada de time ou de cidades, com iniciais de Nova York, por exemplo.

Óculos escuros para as manhãs de ressaca

Moda: um brinco pra substituir a argola velha. De preferência tipo uma pedra colorida, se não der para ser um solitário

Pulseiras finas, cordão com pingente pequeno. Para usar com camiseta decote V preta ou cinza

Prático: um copo da moda, o Stanley. Uma panela Le Creuset, para os que começam a curtir cozinhar. Um travesseiro maravilhoso para induzir a sonhos de amores



Mulheres

Óbvio: me desculpem, mas joia é imbatível

Beleza: uma peruca, para variar o look! Ou extensões. Depois do Natal, o presente continua, com uma sessão no salão para aprender os truques.

Um kit de make cheio de cores. Daqueles que acabam esquecidos na gaveta. Mas como presente tem impacto.

Útil: Aulas de direção, deixando no ar a expectativa de ganhar um carro. Claro que não precisa cumprir esta expectativa

Moda: este é o setor perigoso. Melhor dar um vale de uma loja do que se estressar escolhendo cor, tamanho, modelo. Junto, vai um tênis ou uma papete, dizendo que é para não cansar nas compras. Se ela der uma pista, aceite e se prepare para o preço daquele lindo vestido longo de verão

Prático: cuidado com presentes de trabalhos domésticos. A não ser que ela esteja de olho numa panela Ninja ou numa molheira fofinha da Tânia Bulhões. Flores? Tem que ser a rosa do deserto, da moda - vi no Mundial do Recreio.

E que tal um bom headphone para assistir aos k-dramas favoritos? De brincadeira, acompanhe com uma caixa de bombons e um estoque de lencinhos para as séries mais tristes



Crianças

Para não ter trabalho, vale um cartão de jogos, já que a turma não sai das telas.

Um destes ovos que abrigam bichos esquisitos, brinquedo de curta duração

Lego! Se o sobrinho não curtir, algum adulto vai se divertir por horas montando.

Livro pode não fazer sucesso na hora, mas talvez um dia seja descoberto como maravilha que não se larga, não depende de tomada nem de Internet

Bonecas merecem pesquisa para saber se a Barbie ainda agrada às garotas (às adultas, sim), ou a LOL, a Surpresa, da linha Pixies (caras e difíceis de achar). Para os menores, itens do Lucas Neto.

Funcos fazem sucesso para todas as idades. Veja no Google o que é, se não sabe.

A Estrela está relançando brinquedos tipo Pogobol e Fofoletes. Adultos curtem.

Se não forem seus filhos, evitem brinquedos musicais e barulhentos. Há quem dê um instrumento e respectivas aulas. Sucesso: baterias e guitarras. Com protetores de ouvidos para a família e vizinhos.

Uma sessão de spa.

E o melhor: uma viagem! Se for pra mim, para a Coreia do Sul, por favor.