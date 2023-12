Perucas: acessórios novos, aos 90 anos

...

Publicado em 14/12/2023 às 11:15

Alterado em 14/12/2023 às 11:15

Comprimento médio e curto para ser loura de uma hora para outra Divulgação

É possível ter 90 anos e ser moderna? No caso de uma marca como a Fiszpan, sim: desde que foi aberta a primeira loja pelo polonês Mauricio Fiszpan, a inovação marcou a produção de perucas e apliques.

“Já eram feitas à mão, leves e antialérgicas. A partir dos anos 1980 acrescentamos fivelas e prendedores de cabelos. Foi o ponto de partida para incluir acessórios como bolsas, chapéus, cintos, lenços e bijuterias”, conta Solange Fiszpan, filha do fundador.

A celebração

Coerente com o espírito inovador, os 90 anos são festejados com uma parceria com o beauty artist Fernando Torquatto. Profissional versátil, é capaz de cortar os cabelos, criar penteados, maquiar e fotografar as modelos. Além de seguir as tendências vistas nos desfiles internacionais, Torquatto se inspirou no glamour das estrelas do cinema italiano. São cinco perucas em variações de tonalidades. “Nossa ideia é transformar o uso das perucas como acessórios de moda e beleza”, define Fernando, que pode ter lembrado das divas como Monica Vitti, Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Monica Bellucci, Isabella Rossellini, Bianca Balti.



Três variações de estilos por Fernando Torquatto Divulgação



Sem falar que estes são acessórios para o que as beldades americanas chamam de “bad hair day” (aquele dia de cabelo que não jeito). Põe a peruca e sai se sentindo uma Taylor Swift. Graças aos 90 anos da Fiszpan.