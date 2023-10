Quer sair com bolsa Chanel?

Tempos de crise são tempos de oportunidades. Por mais descrente que estejamos desta afirmativa, entre doenças e guerras que acontecem neste mundo, ainda encontramos casos que comprovam a possibilidade deste conceito.



O mais recente, no circuito do varejo de moda, é sintomático. Vejam que história:

Em 2020 Fernanda Cordeiro entrou no seu closet em São Paulo.



“Olhei para a bolsa Saint Laurent comprada em Milão.. Ela esteve comigo em festas, restaurantes, encontros com amigas _ eram lembranças importantes, que ela me trazia. Mas era apenas uma bolsa“, contou Fernanda na noite de abertura do corner Byubag dentro da loja Clari, em Ipanema (nesta semana abriu também na Clari do Village Mall).

Depois desta epifania, Fernanda começou a alugar suas belas bolsas entre amigas e pela internet. Qual seria o público-alvo?



“Achei que seria a mulher que sonha em ter um acessório que custa até mais de R$ 100 mil, que ela nunca conseguiria comprar.. Esta pessoa existe, claro. Mas me surpreendeu ver a procura por parte de médicas que vão a congressos, juízas com audiências importantes, palestrantes ou simplesmente quem também tem bolsas de marca, mas gosta de variar!.Ou querem viajar e levar uma bolsa ou mala diferentes.”



Só por curiosidade, sabem quanto custa uma Chanel 255, aquela clássica matelassê, com alça de correntinha? R$ 59 mil. Na Byubag os aluguéis começam em R$ 200 (não é o preço da 255) a diária.

Além desta, a escolha é tentadora: vai desde uma shopping bag da Dior, uma carteirinha pink Valentino, uma petite malle da Louis Vuitton, a disputada Balenciaga, a discreta Bottega Veneta, para quem não gosta de ostentar logo, uma cesta esgotadíssima da Celine, o verdadeiro farol luminoso, que é a Prada de cristais Swarovski. Da espanhola Loewe é possível alugar uma calça jeans - o estoque inclui roupas e outros acessórios. Só não há Hermes, porque é outra categoria, grife que tem fila de espera, a mais cara. Fernanda aposta em uma marca americana, a Cult Gaia, de onde vem a bolsinha prateada. Prata é a nova mania, depois que as peças do parisiense Jacquemus esgotaram no mundo.



Além do aluguel avulso, a empresa criou o Clube de Assinaturas, em que a cliente paga uma mensalidade e aluga o que quiser dentro do valor pago. Aliás, os maiores fãs do sistema de aluguel são os maridos, porque economizam fortunas nestas compras femininas.

Consequências do closet

A visão da bolsa Saint Laurent no closet rendeu a sensação de ressignificar um consumo, compartilhar experiências. Rendeu uma premiação em Londres pela ação de sustentabilidade. Valem dois comentários sobre o negócio, que chegou a provocar na empresária a dúvida se sobreviveria à loucura da época, em plena pandemia. Primeiro, uma bolsa Valentino, de Swarovski, que durante um único Carnaval esteve no camarote Fairmont, no baile do Copa e de novo na Sapucaí. E o segundo comentário, o mais sensato: quem compra uma carteira de verniz pink? Vai usar uma vez, talvez em um casamento e depois ficará guardada. Aluga, ora.



A Byubag, que entrega em todo o país, tem espaços em São Paulo e Curitiba, dirigida pela sócia Carolina Airosa. E por que no Rio de Janeiro foi escolhido o corner na Clari, da Clarice Tenenbaum? Ela também começou o mix de multimarcas e linha própria há quatro anos, em 2020. “Abri em dezembro e fechei em março…” e mesmo assim sobreviveu, atualmente com filial no Village Mall e uma coleção atemporal, de alta qualidade, capaz de conquistar uma clientela carente de grifes como MaraMac e Maria Bonita. Segundo Fernanda, “a Clari dá total fit com a Byubag”. Clarice também representa Paula Torres, com a loja de sapatos no shopping Leblon e na própria Clari.



Em breve começará a captação de bolsas de quem pretende abrir espaço no closet e ficar com as boas lembranças. “É como se emprestasse para uma amiga, só que dá para faturar com o aluguel”.

E qual bolsa Fernanda usava na tarde de champanhe e docinhos, promovida pelo Walther Santos? Uma cesta maravilhosa com aplicações de rendas, assinada pela brasileira Martha Medeiros.

Histórias assim animam a quem pretende empreender em tempos de crise.

Para quem não lembra o que é a Cult Gaia, é a marca da designer californiana Jasmin Larian, que criou a bolsa Ark, este semicírculo de bambu, um sucesso desde 2017.



Uma referência: Larian deve ser um sobrenome de origem armênia, gente com incrível talento para criar acessórios, principalmente sapatos e bolsas. No Brasil, nos anos 1970, Teresa Gureghian revolucionou o estilo dos calçados, tanto pelo encanto das espadrilles como pela sabedoria do marketing.



