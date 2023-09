A quantas andam os sapatos

Em uma feira realizada em Novo Hamburgo (RGS), o Brasil estava no auge das exportações de sapatos para o mundo. Em plenos anos 1980, começo da globalização das marcas, com licenças e franquias de todos os tipos. Minha pergunta para os participantes era sobre o preço dos nossos produtos, em torno dos US$ 5. Era a vantagem oferecer tão baixo, em lugar da qualidade ou de valor agregado de marca? Fiz a pergunta a um dos fabricantes, um homem alto, de terno e gravata, daqueles que nem se dignavam a olhar para a repórter de 1,60m, ainda por cima do Rio de Janeiro, provavelmente uma sem noção do business calçadista. Perguntei se não era arriscado investir só no preço baixo, se não haveria sempre alguém ainda mais barato. O bonito respondeu que não, que já haviam derrubado até a Espanha em matéria de preço.



Então, tá, né? Poucos meses depois a China vendia sapatos a US$ 3 para o mundo. Preço não é argumento, espero que a lição tenha sido aprendida. Atualmente, há investimento em marketing e busca por novos mercados. Como aconteceu agora em setembro, quando a Abicalçados (Associação Brasileira das Indústria de Calçados) levou 76 marcas para a Micam Milano e deve gerar negócios de mais de US$ 30 milhões para o setor brasileiro.. O melhor de tudo é que o grupo incluiu desde marcas populares como a Moleka e a Beira Rio, masculinas como a excelente Piccadilly, infantis como a Bibi (já é case de sucesso internacional) e de luxo como a Jorge Bischoff.

Sola vermelha? Só do Louboutin Foto: divulgação

Sapatos que brigam

A famosa sola vermelha é de quem? Impossível uma criatura minimamente antenada com moda não saber que é do francês Christian Louboutin. Pois a cor já foi motivo de contenda entre advogados contra o uso do vermelho em um solado Saint Laurent. Depois de alguns anos de disputa ficou acordado que a marca YSL só poderia usar a cor nos sapatos monocromáticos. Sapato azul, sola azul, sapato vermelho, sola vermelha. Agora voltou a questão: Louboutin começou a brigar com a Amazon, por motivo parecido e venceu em Luxemburgo e Bélgica, em 2019. Segundo o site BOF (Business of Fashion), nesta semana a Corte de Dusseldorf (cidade alemão com as melhores sapatarias do mundo) reconheceu que, no caso, a cor é uma marca registrada do Louboutin, e não pode ser vendida em outros modelos em nenhuma plataforma. Tem que haver um controle sobre marcas terceirizadas.



Mas há novidades menos polêmicas no setor amado pelas adeptas do clube da Imelda Marcos

Nova cor da Crocs: Huckle Foto: divulgação

1. A Crocs ganha uma nova cor, Huckle, tonalidade escura com toques de vermelho, simulando a cor das folhas de outono. Um visual mais urbano, menos cozinha e hospital, criado por Salehe Bembury, designer de calçados que assina a versão do Crocs Slide com relevos aprofundados na sola e o padrão das impressões digitais

Claritas, a coleção de inverno do Alexandre Birman Foto divulgação

2. Alexandre Birman, atual CEO do grupo Arezzo, reforça a linha de lacinhos da sua coleção de inverno 23/24. É a serie de sandálias Clarita, com duas versões do modelo Slim Clarita, a flat e a flare, de salto 8,5. Estes detalhes de laços foram vistos em lançamento no gazebo do hotel Ritz, em Paris, em 2019. Uma sandália Clarita Doppia Soletta 85 custa R$ 1.840. A Sport Sandal Metal Grafite, R$ 1.790.

Bota Caterpillar, alta resistência Foto: divulgação

3. A Caterpillar, marca que compete com a Dr. Martens em matéria de durabilidade (esta chega a enjoar, é passada adiante após décadas de bons serviços), lança a bota Interlace, boa para inverno e verão, montaria, trilha, praia (quando não dá tempo de ficar descalça, a onda bate e molha tudo). No site da marca, por R$ 699,99. Não é beleza, é qualidade e resistência.

Dúvidas?

O Clube Imelda Marcos é fictício. Refere-se às loucas por sapatos, porque Imelda, primeira dama das Filipinas, tinha cerca de três mil pares de sapatos, descobertos quando o povo invadiu a casa, em 1986.

Não faltarão sapatos no mercado brasileiro. Pelo menos a BoaOnda, marca de Sapiranga (RGS) projeta investimento de R$ 9 milhões em ampliação de parque fabril e maquinário

Sandália da Marettimo Calzature, monocromática, com spikes Foto divulgação

Notaram que as terríveis sandálias gladiadoras estão voltando nos desfiles internacionais? Neste estilo, só vale apostar no modelo Platô, da Marettimo Calzature, marca brasileira, no Instagram. São monocromáticas, em prata (virou moda, o prata) ou marsala, com spikes nas mesmas cores. R$ 180.