Agitos da semana

Ainda há vírus circulando, gente contaminada sem máscara e dizem que as vacinas estão encalhadas nos postos. Mas a moda volta a se mostrar e atrair para eventos variados. Só nesta semana, Giaan Carlo conseguiu patrocínios e apoios para reunir marcas iniciantes no Beach Fashion, no Parque das Ruínas, Thomaz Azulay e Patrick Doering fizeram colab da Yes, Brasil com a Reversa, marca da Reserva, com direito a show da Fernanda Abreu.



Modelos do Beach Fashion, no Parque das Ruínas (Foto: Zeca Santos /divulgação)

A coleção Hawaii do alemão Philipp Plein movimentou a loja do Village Mall. A São Paulo Fashion Week já convoca convidados pagantes para sua semana em locais interessantes de São Paulo e a Arezzo lança coleção na próxima quarta-feira, no Centro do Rio de Janeiro.

Philipp Plein (Foto: Reprodução Wikipedia)



Fernanda Rigon veste estampa de folhagens da coleção Hawaii (Foto: Giselle Dias/ divulgação)





Brilho e cor

Blusão da nova coleção, já na loja do Village Mall (Foto: Giselle Dias/divulgação)







Entre tantas novidades, a boa história é do Philipp Plein, alemão de Munique, nascido em 1978 (nada de pronunciar Plân, como se fosse francês. É Plain, por favor), que trabalha com três marcas, a do seu nome, a Plein Sport e a Billionaire, esta mais voltada para o mercado europeu. A história tem a participação de uma brasileira, a bela ex-modelo Fernanda Rigon. Preparem-se para um enredo romântico: Philipp e Fernanda se conheceram em Milão, em 2008, quando ela desfilava como modelo. Casaram e desde então, Fernanda cuida da marca, desde a criação conjunta até o marketing. O filho, Romeo Prince Rigon Plein, atualmente com nove anos, mora com a mãe, viaja com o pai e estuda na Escola Americana. “Se prepara para a terceira língua, o alemão”, prevê a mãe.

Fernanda com look de shorts no verde vibrante do verão (Foto: Divulgação)



Voltando à moda (ela autorizou a contar a história familiar), Fernanda é a diretora da marca no Brasil, e promete em menos de três anos abrir mais cinco lojas, incluindo um outlet. Brasília, Goiânia, São Paulo e Porto Alegre estão nos planos (a diretora é gaúcha, como eu). Serão no mínimo cinco a fazer parte das quase 200 pelo mundo, todas do grupo Plein, uma empresa independente, sem financiamentos de bancos nem dentro de grupos. As lojas têm endereços de prestígio: em Paris, na Av. George V, em Londres, na Old Bond Street, em Berlim, na Kufürstendam, entre os 200 onde agora entra o Brasil.



Um dos modelos luxuosos dos tênis, o modelo Notorius (Foto: Divulgação)





Quanto à coleção Hawaii, lançada antes no Rio do que no hemisfério Norte, inclui estampas de Natureza, fundo do mar e folhagens, cores vibrantes, como laranja, verde e rosa. Texturas acetinadas, terninhos. A marca é muito forte também no masculino. E nos acessórios femininos, sapatos de saltos altos, coloridos, com detalhes que lembram joias. “Também temos os sneakers (tênis), seguindo o conceito de cores e brilho, fazendo muito sucesso. E há lugar para os básicos, como vestidos longos, brancos, sem sair da identidade da marca”, descreve a diretora, que se prepara _ além de inaugurar tantas lojas _, para estar na semana masculina de Milão em junho e em Nova York em setembro, já que Plein volta a desfilar na semana de Manhattan.

Um top da Philipp Plein custa a partir de R$ 1.600; os tênis, a partir de R$ 3.600 (no site internacional custam 3.000 Euros).

Em tempo: além de desfiles e coleções, a semana se agitou com o Lemon Dou, bebida alcoólica da Coca-Cola, inspirada em similar japonesa e as incríveis escovas inglesas da Tangle Teezer. Além dos bons produtos, estes lançamentos mostraram o valor do Temakeria & Co e do Heaven, ambos restaurantes na Barra da Tijuca.