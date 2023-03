Cores e ícones nos óculos

A Mido, maior salão de óculos do mundo, se realizou em fevereiro em Milão com 1.200 expositores. Segundo a pesquisadora Chantal Kopenhagen, especialista em tendências do setor, 2023 seria o ano destes estilos:

* Cartela dopamina, quer dizer, as cores fortes principalmente o azul Bic. O rosa cai um pouco.

* Armações em acetato com brilho e polimentos lustroso.

* Hastes transparentes revelam as agulhas das armações.

Acertos e novidades

A Chantal acertou no colorido e nos brilhos. As hastes transparentes aparecem pouco, pelo menos nas lojas brasileiras. Por enquanto, para quem aproveita este verão ensolarado, as novidades têm assinaturas novas, musas diferentes e a tradição em marcas de luxo.

Quem não faz questão de tendências pode continuar escolhendo os modelos da Moscot, favoritos do Woody Allen, nas vitrines da Lunetterie.

Armação colorida na coleção de Gustavo Gonçalves (Foto: divulgação)

No Brasil, Bia Vasconcellos foi a pioneira nas armações coloridas pintadas à mão. As lojas Gustavo Eyewear, de Gustavo Gonçalves, no Rio e São Paulo, também mostram uma variedade de modelos em várias combinações de cores, tendendo a um conceito geométrico.

Modelo Haru, da Zerezes, com lente vermelha (Foto: divulgação)

A Zerezes subiu de um foco sustentável para um lugar importante no varejo, sem perder a característica básica: muitos óculos são feitos reaproveitando armações antigas.

Óculos de releitura de coleções por Paula Acioli, na Lunetterie (Foto: divulgação)

Além das marcas internacionais, a Lunetterie lança coleção-cápsula com Paula Acioli, que fez releituras de armações de coleções passadas da marca. Todas em acetato nas cores preto, nude, tartaruga, cristal e vermelho.

Modelo Eileen, da Max Mara, com direito a bolsinha grifada (Foto: divulgação)

A classe da grife Max Mara está representada pelo modelo Eileen, óculos de sol estilo máscara oversized com formato quadrado com logo de metal nas hastes. A edição limitada vem com uma bolsa personalizada.

A modelo Kylie Jenner (do clã Kardashian) é ícone da Dolce &Gabbana (Foto: Mert &Piggot / divulgação)

Já os óculos da grife Dolce & Gabbana têm dois rostos famosos como símbolos. Na linha feminina, a bela Kylie Jenner está na campanha assinada por Mert Alas e Marcus Piggott, dupla londrina autora de imagens fortes da moda contemporânea. A linha masculina tem o ator italiano Michele Morrone, elegante com 15,6 milhões de seguidores.

Michele Morrone, ator italiano, exibe os óculos da coleção masculina da Dolce &Gabbana (Foto: divulgação)

Como 2023 está recém-começando, vamos aguardar as hastes transparentes para o verão 2023/2024.