Morre a estilista Vivienne Westwood

Vivienne Westwood partiu hoje, quinta-feira (29), aos 81 anos. Eleita Dame pela rainha Elizabeth, Vivienne sempre foi uma criadora híbrida: sabia combinar a tradição dos kilts, das roupas de ares vitorianos, da risca-de-giz com a rebeldia do movimento punk nos anos 1980.

Antes, casada com Malcolm McLaren, um dos principais difusores da cultura punk, fez parte da banda Sex Pistols como figurinista. O casal começou a criar coleções inspiradas em piratas, lançou o conceito de New Romantics e abriu a marca.

Beijoca dupla: Kaia Gerber, a Melhor Modelo do Ano no British Fashion Awards; e a sempre pioneira estilista Vivienne Westwood, vencedora na categoria Revolução da Marca (arquivo) (Foto: AFP)

Quem pretendia chegar ao Jardim Zoológico de Londres devia pegar um ônibus no fim da linha do metrô. Do outro lado da rua, ficava a World´s End, soturna e maravilhosa loja no começo das atividades de moda do casal.

Quando começou a desfilar em Paris, levou seus conceitos de estilo. Em plena fase do luxo nas coleções, Westwood mostrava longos com coturnos, kilts e crinolinas vitorianas. Havia um outro lado, mais requintado, que era a linha de vestidos de noiva. Um deles vestiu Sarah Jessica Parker no filme Sex in the City.

Rebelde, sempre aproveitando o desfile com algum manifesto, Vivienne Westwood ficou famosa por um motivo diferente de moda: foi em uma de suas passarelas que a modelo Naomi Campbell levou um tombo na frente dos fotógrafos.