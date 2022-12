Ora, bolas…

Iesa Rodrigues (Foto: JB)

Lembram daquela exposição em 2014 que parecia um labirinto ou uma caverna de bolinhas, no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil)?

Exposição de Yayoi Kusama no CCBB em 2014 (Foto: divulgação CCBB)

Quem circulava pelas coleções desfiladas em Paris já conhecia as bolinhas da japonesa Yayoi Kusama nas bolsas da Louis Vuitton, em 2012 nos tempos do Marc Jacobs como diretor criativo.

Esta colab com a artista deve ter feito sucesso, já que dez anos depois a japonesa obcecada por bolinhas assina mais uma linha de bolsas e malas com seus confetinhos coloridos. Só para dar uma ideia da importância da coleção, a campanha a partir de janeiro 2023 é estrelada pela Gisele Bündchen.

Holograma em Shinjuku, em Toquio (Foto: divulgação)

Mas o mais incrível é a instalação ou holograma, no prédio Shinjuku, em Toquio: uma Yayoi com uma “peruca” de abóbora apresenta a linha de malas e bolsas.





Mesmo que o grande lançamento seja em janeiro, uma prévia da série foi vista na coleção Cruise, em maio deste ano e algumas adeptas da marca já compraram suas bolsinhas de bolotas por algo em torno dos US $2.000.



Preço de moda com status de obra de arte, para levar no braço e exibir para as amigas. Ou, como muita gente fez com a coleção de 2012, guardar como ítem de coleção particular.