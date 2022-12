O autor! O autor!

Assim costumavam ser chamados antigamente os autores de peças de sucesso, pelas plateias de teatro. Deu vontade de pedir isto no lançamento do perfume Dylan Turquoise pour Femme, da Versace, lançado no restaurante Cipriani, do Copacabana Palace.



Perfume Dylan Turquoise pour Femme, da Versace (Foto: divulgação)

Era um pedido merecido, porque tudo deu certo. O perfume, diferente, um floral Frutal, graças a elementos como limão primofiore, colhido no início do inverno, suco de goiaba, tangerina da Sicília, pétalas de jasmim. Um almoço maravilhoso, assinado pela chef Juliana Coutinho. A recepção do diretor atual, o português Ulisses Marreiros, muito gentil, feliz com a ocupação do hotel desde outubro do ano passado – ficou fechado durante três meses na pandemia. Tudo impecável, a entrada do spa com velas perfumadas, o lobby renovado, a gentileza dos valets.



Raviolini del Plin e a sobremesa Sigaro Cioccolato 70%, em louças da Vista Alegre. A mesa com os elementos do perfume (Foto: Iesa Rodrigues)



Direto da matriz veio o CEO Matteo Sgariboldi da Euro Itália, que fabrica os perfumes da Versace, supostamente para apresentar o produto. Uma mesa posta como uma refeição requintada exibia todos os elementos do perfume, detalhados por uma representante paraguaia. Lindos arranjos de flores e frutas preenchiam mesas e balcões.



Só que o tempo passava e nada do CEO. Um suposto convidado circulava, de calça e camiseta pretas. Falando em italiano. Cercado por assessores. Um deles revelou que se tratava do próprio, se ele não tinha passado por minha mesa. Respondi “não, e só tenho uma pergunta: por que o nome Dylan?” Como ninguém sabia a resposta para esta pergunta tão inesperada, pediram para mandar por WhatsApp, porque a pergunta iria para a Itália e eles responderiam. Vocês mandaram? Eu também não.



A campanha é estrelada por Hailey Bieber, modelo casada com Justin Bieber. Os preços do Dylan Turquoise começam em R$ 359.

O nome Dylan vem de uma linha de relógios lançada pela Versace. Donatella Versace achou o nome bonito, e lançou uma segunda linha de moda da marca. Foi a explicação dada no evento.



Quanto ao da camiseta e calça pretas, precisou se ausentar do restaurante. Tinha que assistir ao jogo da Argentina. Ainda bem que não foi nesta última sexta-feira.



Não foi desta vez que o pedido de “O autor! O autor!” foi atendido.