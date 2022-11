Feira ecológica da The Paradise

O que existe em comum entre melancia, Bela Gil e a The Paradise? A resposta é a coleção Feira, feita com a viscose Ecovero da Lenzing, produzida pela fiação têxtil Carmem. Thomaz Azulay e Patrick Doering, sócios na grife The Paradise, desenvolveram a coleção que ao mesmo tempo celebra a cultura brasileira e a luta pelo meio ambiente, compartilhada pela amiga Bela Gil.

Bela Gil com a estampa da coleção Feira, da The Paradise (Foto: divulgação)

São seis peças, entre calças, camisa, vestido longo, vestido losango, lenço, sempre com o colorido forte e as formas figurativas típicas da marca que foca no gênero neutro.

Conjunto de calça e camisa recheadas de frutas (Foto: divulgação)





‘‘A The Paradise acredita e preza por um mundo mais consciente e ecologicamente responsável. Sempre defendemos e fizemos o uso de fibras naturais em nossas coleções, além de nos preocuparmos com uma moda atemporal e de qualidade, com bom acabamento para ter durabilidade e para ser usada sempre e por muitos anos. Nenhuma boa ideia deve ser descartada com tanta facilidade e rapidez como o mundo vem fazendo’’, declara Patrick Doering.

Vestido losango, complementado por sandálias de frutas (Foto: divulgação)





O que é esta nova viscose Ecovero? É produzida pela Lenzing, empresa austríaca líder em inovação ecologicamente responsável, que produz fibras especiais a partir de fontes de madeiras renováveis. A Têxtil Carmem desenvolveu os tecidos da coleção. Vale destacar esta ação, porque além da beleza dos modelos da The Paradise e do foco ecológico da Lenzing, que promete um futuro com zero emissão de carbono, é bom prestigiar a Carmem Têxtil, empresa brasileira que produz 3.500 toneladas de fios anualmente, gerando mais de 170 empregos.

Thomaz Azulay e Patrick Doering ladeiam Bela Gil, celebrando a coleção de viscose Ecovero (Foto: divulgação)

E a melancia? Ora, é uma brincadeira desde que a Bela inventou um churrasco da fruta em seu programa de TV. Procurando bem nas lindas estampas, vamos encontrar um pedacinho de melancia colorindo a coleção Feira da The Paradise.

