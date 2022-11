Alessandro Michele fora da Gucci

Iesa Rodrigues (Foto: JB)

Está confirmada a saída de Alessandro Michele da Gucci. O diretor de criação da marca italiana sai depois de sete anos de sucessos e inovações nas coleções. Apostou no estilo genderless, fez desfile em castelo, contratou um elenco de gêmeos e criou a HaHaHa, collab com o cantor Harry Styles. Depois de 20 anos trabalhando na Gucci, sendo sete como diretor de criação, Michele comentou que “há vezes em que os caminhos mudam por causa das diferentes perspectivas de cada um. Hoje acaba uma jornada extraordinária para mim, em uma companhia onde incansavelmente trabalhei dedicando todo meu amor e paixão criativa. Durante este período, a Gucci foi minha casa, minha família adotiva. Para esta família e a todos as pessoas que me apoiaram, mando meu sincero muito obrigado, meu maior abraço. Juntos com eles, eu desejei, sonhei e imaginei.”



Segundo os representantes da Kering, grupo dono da marca, a escolha do substituto de Alessandro Michele será um designer com propostas mais comerciais.