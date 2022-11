Tom Ford, o bilionário da moda

Quem disse que moda não dá dinheiro? Tom Ford vendeu o nome por US$ 2.8 para a Estée Lauder, gigante americana da indústria de beleza e perfumaria. O interesse é no fato dele atuar na ala do luxo, seus perfumes de mais de US $100 vendem muito. Principalmente durante o auge da pandemia, quando as pessoas ansiavam por um luxinho.



Tom Ford, texano que conquistou o circuito da moda europeia quando comandou a Gucci dos 1990 até 2004, sonhava em ser diretor de criação da Saint Laurent, que pertencia ao mesmo grupo, na época o PPR (Pinault/Printemps/Redoute) atualmente com o nome Kering.



Tive o desprazer de assistir ao último desfile da coleção Saint Laurent assinada pelo Alber Elbaz, com o Tom e os CEOs da Kering na fila A, de frente para a passarela.. Na verdade, o trabalho do Elbaz não estava dando certo, era uma moda velha, mas deu pena vê-lo descer da passarela e praticamente passar a grife para o americano.

Um dos modelos assinados Por Tom Ford para a Saint Laurent (Foto: Foto Marina Sprogis / divulgação)

Afinal, este também não convenceu as clientes com suas coleções com estilo entre o sexy e o hippie. Durou pouco, quatro anos. E rumou de volta para casa, onde já dirigiu dois filmes, Direito de Amar e Animais Noturnos, liderou a CFDA, o conselho da moda americana e lançou a própria marca.

Filmes dirigidos pelo designer: Direito de amar e Animais Noturnos (Foto: divulgação)



Agora, além da Estée Lauder nos cosméticos, terá a perfeita alfaiataria da Ermenegildo Zegna e continuará com os óculos pela Marcolin. Até 2023 será consultor de criatividade ou marketing, digamos, do que ele quiser.

Confesso que admiro o cara, dava até um certo medo de ver como era sério. Nunca entrevistei, nunca vi sorrindo. Mas é um talento artístico e de marketing. E agora, o bilionário da moda.