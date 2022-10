Anos 1980 revistos no século 21

Quem já se vestia bem nos anos 1980 tem saudades das roupas perfeitas, quase sempre feitas nos linhos da Braspérola. Dos blazers da Maria Bonita, das camisas do Georges Henri, das sahariennes da Andrea Saletto, dos tricôs da Alice Tapajós, da alfaiataria impecável do Marco Rica (que não deixava um fio de linha caído no chão da confecção, tal era a exigência de limpeza).



Para quem ainda guarda com carinho as peças destes autores, tenho uma novidade. Descobri no fundo de um corredor do 550 (como é conhecido o prédio na esquina de Visconde de Pirajá com Aníbal de Mendonça) uma preciosidade, verdadeira máquina do tempo para os anos 1980. Com tempero de século 21, para ficar diferente.



Aline Rocha no ateliê de Ipanema (Foto: Ines Rozario)

Ali funciona a Aline Rocha, marca da dona que começou pintando porcelanas e tinha paixão por camisaria. Há um ano – sim, em plena pandemia – se instalou em um espaço de 2 x 2m e começou a pintar camisas brancas, a pedido de uma amiga.



Alguns desenhos da primeira fase de pintura em camisaria (Foto: Ines Rozario)

“Passei a infância e juventude seguindo a família, meu pai abriu as filiais do Banco do Brasil no Chile, Panamá, Washington, Londres. E a minha mãe é minha maior influência, é alemã, me ensinou a buscar tudo bem feito”.

A demonstração é coerente com este ensinamento: o grande orgulho da Aline é o avesso das suas peças.

Por mais lindas que sejam as saias com pétalas aplicadas ou o vestido que se transforma puxando as laterais, ela começa virando as roupas para mostrar os forros, as costuras, as mensagens em fitas internas, os botões forrados.



Mensagens completam o avesso impecável (Foto: Ines Rozario)

De novo, a lembrança do Georges Henri, quando olho para a arara da coleção. “Gosto do preto, bege, cinza. Tenho criado algumas peças em vermelho, uma jaqueta em verde-militar. Tudo serve para uso feminino ou masculino. Faço questão de fotografar as campanhas com uma modelo que não é garotinha. E assumo que crio o que eu mesma gostaria de usar”, Entre as texturas de organza, linho, tricoline, sedas e rendas, Aline acrescenta que a maioria das peças tem forro. “Não sou obrigada a ver calcinhas de ninguém”, brinca.



Fotos da campanha, com Carla Barros, Robert Monteiro e Debora Muller como modelos (Foto: Ricardo Penna e Stefano Cicala)



Atualmente, do espaço no fundo do corredor, Aline vai começar as vendas por atacado. “Dou um passo de cada vez. Não estou aqui para aventuras. Tenho a modelista Damaris, uma assistente, meu filho, Rafael Kythriotis, no financeiro, uma equipe que acredita em mim. Vamos começar participando de showrooms em São Paulo. Aqui no Rio, estou na multimarcas Casa da Antônia (Rua dos Oitis, 57)”.



Para reviver o estilo dos anos 1980 com tempero moderno, vale saber que os preços da Aline Rocha vão de R$ 590 a R$ 2.990.