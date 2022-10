Morar mais por menos; tendências

No alto da Avenida Niemeyer, um casarão de pelo menos cinco andares – nem dá para ter certeza de quantos são, tal o labirinto de escadas. Até o dia 09 há uma quantidade de quartos, salas, cozinhas, lofts, jardins instalados pelo evento Morar Mais por Menos. É uma visita para quem busca novas ideias para a casa, tanto para ambientes completos como para detalhes que devem atualizar a moradia. Esta é a importância de um evento deste tipo, principalmente se promete beleza a preços acessíveis. Um detalhe inovador muda o clima doméstico.



Atenção aos detalhes



Plantas participam de todos os ambientes. Incluindo os muros verdes (Foto: IR)

Em primeiro lugar, a quantidade de verde. Há plantas por toda parte, sem compromisso com um fornecedor único. Cada decorador ou arquiteto trouxe suas plantas e vasos, muros verdes, arranjos. Neste ponto, é imperdível o trabalho da Andreia Fernandes, com uma técnica especial de manutenção das plantas, dentro de uma espécie de coco, um xaxim-bola, que exige rega apenas uma vez por quinzena ou até por mês. Temperos, folhagens e até flores, como o brinco-de-princesa ficam lindos pendentes ou em suportes simples.



Pendentes de plantas por Andreia Fernandes (Foto: IR)

Os espelhos também são importantes. A maioria tem formas orgânicas, arredondados, curvilíneas. Segundo Ligia Schuback, organizadora do Morar Mais, “é uma tendência vista também no recente salão de Milão”.



Torneiras retilíneas figuram entre os lançamentos da Lorenzetti (Foto: IR)

O patrocínio da Lorenzetti se reflete nas novas torneiras quase retas, nas pias sem ralhos aparentes. Mas na ala de banheiros destaca-se uma parede com pintura tropicalista, no ambiente da Bruna Viana.

A criançada ficou sem quartos próprios nesta edição. Em compensação, faz sucesso a brinquedoteca, com parede de escalada, piscina de bolinhas em mezanino, mesinhas para atividades. O objetivo é tirar os jovens do mundo digital.



Estantes, closets e prateleiras ganham iluminação embutida (Foto: IR)

A iluminação é outro ponto interessante. Há bancadas de pedra iluminadas, fios de led por dentro de estantes e armários, e até a fofa lanterna japonesa coberta de tule branco.



Por fim, a tão falada sustentabilidade. Não faltam aproveitamentos de sobras de madeira, fibras de plástico reutilizadas. Um bom exemplo é o cachepô feito com lata de massa corrida, coberta de corda, pregadores, com pés feitos de cabides, no quarto assinado por Fernanda Caetano.



Só faltava o metaverso, o NFT, as modernidades digitais obrigatórias hoje em dia – pelo menos para saber do que se tratam. Pois o Morar mais por Menos tem palestras sobre estes assuntos ainda indecifráveis para muita gente, aplicados na arquitetura. Cristiane Magalhães encarregou do tema, explicando estes mistérios no ambiente Sala Mar, de frente para a piscina e para a vista do pôr do sol.

Quando parar de chover, claro. Enfim, este tempo encoberto no Rio de Janeiro só enfatiza a vontade de ter uma casa confortável, antenada com as novidades dos arquitetos, decoradores, designers e paisagistas.

Onde: Avenida Niemeyer 550 casa 10 / melhor ir de taxi. Há uma van que sai do Casashopping, com parada no Hotel Nacional, melhor maneira de sair do evento.



Quanto: ingressos no site Symplá ou na entrada. Às terças, R$ 35; de quarta a sexta, R$ 40 e sábados, domingos e feriados, R$ 45