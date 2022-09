O Rio de Janeiro continua lindo

Pelo menos no setor de moda esta cidade ainda tem um encanto inigualável, principalmente pela originalidade das criações. Nesta sexta-feira, dois eventos comprovaram a atração exercida pelo Rio.

Primeiro, o lançamento de Rosana Bernardes, autora de bijuterias na fronteira com as joias. O que atraiu compradoras de 34 cidades de 19 estados do país? Começou pelo convite, com hospedagem – mas isto é comum em eventos. Depois, pela curiosidade de conhecer uma bela casa em São Conrado, onde Rosana mora há 30 anos. Mas o fator que levou as convidadas a se deslocarem e usarem seus looks luxuosos, foi a coleção. Inspirada nas pinturas de Tarsila do Amaral, exposta em displays impecáveis, organizados pela própria Rosana, é uma linha de acessórios que conseguiu combinar a inspiração nas telas da pintora com uma sutileza elegante. As peças são douradas, esmaltadas ou pintadas à mão, com pedras coloridas seguindo as cores das telas. Cada série tem na sua coluna de exposição uma foto com o quadro original inspirador.



Parte da coleção e suas inspirações nos seguintes quadros: Abaporu e o pingente de cacto, A Lua, em tons de azul e Distância (obras de 1927 e 1928) (Foto: Ines Rozario)



Mais séries da coleção, inspiradas nos quadros de Tarsila do Amaral: Manacá, com flores esmaltadas, Paisagem com touro, Floresta, de pulseiras quadradas e Pastoral, com pedras (obras de 1928 e 1929) (Foto: Ines Rozario)

Paisagem com touro, Floresta, de pulseiras quadradas e Pastoral, com pedras (obras de 1928 e 1929)

Além do conceito, das fotos e do vídeo, há o lado prático e comercial. Assídua como expositora de Minas Trend e vários eventos, Rosana decidiu fazer um show room de lançamento na sua casa durante a pandemia. O Minas Trend foi cancelado e a coleção estava pronta para ser vendida no atacado. Deu certo a venda em casa, repetida com mais detalhes nesta semana. Com almoço, talk show com a participação da Tarsilinha, sobrinha-neta da pintora, a jornalista Joana Dale, Carolina Casarin, autora do livro O guarda-roupa modernista e a própria Rosana, mais um show no fim do dia. No andar abaixo da exposição foi instalado um verdadeiro atacado, com peças em pronta-entrega para s compradoras e a mesa de caixa. O sucesso das vendas pode ser avaliado pela reação da Socorro Nascimento, dona das lojas We love joias, em Salvador. “Vou levar toda a coleção. Principalmente as peças pintadas à mão, as esmaltadas e as que têm motivos de cactos e manacá”, contou, já exibindo um cordão com pingente de cacto sobre a pele dourada.



Rosana Bernardes (Foto: Ines Rozario)

Socorro Nascimento, uma das compradoras, vinda da Bahia (Foto: Ines Rozario)

No atacado os preços das peças variam de R$ 158 a R$ 310.



Na mesma sexta-feira veio de Joinville a Claire Juliani, que se intitula modista, também trazendo compradoras de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Apenas 20 convidadas para um desfile da coleção Blend no salão Azul do Copacabana Palace. Mas estas não são donas de lojas: elas vieram, junto com algumas cariocas, para comprar modelos exclusivos, únicos e numerados da Claire. Vestidos longos estampados em preto e branco, os clássicos animal prints, looks de renda, quase todos feitos com tecidos colecionados pela autora há 20 anos.



Rosana trouxe suas clientes para sua casa – só não vieram representantes de 18 países onde seu trabalho é vendido. Claire saiu de casa para se apresentar no Rio de Janeiro. Idas e vindas que demonstram o fascínio pela moda e pelo estilo desta cidade.