Arte e moda na Lapa

Iesa Rodrigues (Foto: JB)

A cidade engarrafada, chuva sem parar, sem saber onde fica o endereço. Bons motivos para deixar de comparecer a um evento, principalmente se for à noite, na Lapa, distante 50 minutos segundo o GPS.



A decisão dependeu de fatos anteriores: se costumo viajar 11 horas para a Europa, enfrento frio e eventualmente neve, que é um perrengue nas cidades, para ir aos desfiles internacionais (melhor colocar tudo em tempo passado, porque ainda não voltei, pela pandemia)), como uma chuva carioca, com frio de 19 graus seria motivo para não ir ao desfile celebrando 21 anos de moda da Isabela Capeto?



Pois fui, e não me arrependi. Isabela ocupou o Rato Branko, um espaço criativo na Lapa, próximo à Sala Cecília Meirelles. Plateia lotada, obras de arte no centro do espaço, trabalhos cinéticos de Raul Mourão e ovos gigantes assinados por Cabelo.



Leticia Colin abriu o desfile, com olhos bordados (Foto: Ines Rozario)

Casacos preciosos (Foto: Ines Rozario)

Isabela ficou à altura da Arte do ambiente. Começou a som de O Rio de Janeiro continua lindo...e desembestou pelos funks, como trilha bem carioca para preciosidades como os casacos pretos bordados com olhos surrealistas, os masculinos listrados em verde, rosa, verde e preto, o vestido com estampa de cobras, cintura pouco acima do lugar. O elenco, aquela mistura de idades, cores, corpos, a linda filhota Francisca, com sobrancelhas delineadas por paetês. Mais o camuflado de emendas, merecedor de prêmio por habilidade da costureira.



Para os homens, listrados e preto e branco (Foto: Foto Ines Rozario)

No total, as peças podem ser consideradas básicas, as formas largas, as calças em geral curtas, os casacos também lembrando os antigos boleros. Isabela é pioneira no upcycling do jeans, e faz maravilhas com as jaquetas e calças. O melhor exemplo é o look trabalhado com espadas-de-são-jorge. No final, o lindo longo transparente com aplicações de corações, ying yang, flores, pequenos símbolos da bela trajetória de 20 anos da Isabela Capeto.



Francisca, a filha da Isabela e do Werner, também desfilou (Foto: Ines Rozario)

Ainda bem que não desisti de ver de perto um trabalho tão original, coerente e precioso.