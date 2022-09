Futebol vira coleção

O Flamengo pretende ir além do futebol, do basquete, dos esportes, enfim. A nação de 40 milhões de torcedores esperava por algo além das camisetas _ os mantos _ para mostrar sua paixão. Além da beleza das roupas assinadas pela Adidas, há um obstáculo para muita gente adquirir: o preço.

Gilson Martins com alguns produtos funcionais com o logo do Flamengo (Foto: divulgação)





A solução foi brilhante: convocar Gilson Martins, o designer carioca autor de bolsas e acessórios em materiais que permitem preços razoáveis. Também torcedor, é a nova marca licenciada pelo clube, com corners na maioria das 160 lojas espalhadas pelo país, além das próprias em Ipanema e Copacabana e dos quiosques espalhados pelos pontos turísticos, desde a Montanha russa até o Corcovado e o Pão de Açúcar.



“ Esta coleção traz a moda para o Flamengo, estou pensando em um estilo que agradaria ao cara de 30 anos, que trabalha no setor financeiro, de investimentos. Recebi o manual da marca, vou acrescentar mais elegância. E olha que não é fácil trabalhar com esta combinação de vermelho e preto…

A mochila que já circula nos ombros do treinador (Foto: divulgação)

Por enquanto, os sucessos são a bolsinha em forma de réplica do escudo e a mochila exclusiva, fora da minha linha normal, que o treinador já não tira dos ombros. Em geral, adaptei modelos que já são campeões de venda nas coleções normais."

Até a bola virou bolsa na coleção criada para o Flamengo (Foto: divulgação)

Até agora são 23 produtos, que preenchem os corners, incluindo três tamanhos de necessaires, pochetes, crossbags, carteiras, chaveiros, estojinhos e malas (que vendem muito!). Os preços vão de R$ 49 a R$ 500. “As pessoas nem sempre compram porque precisam ou pela funcionalidade. Lembro das minhas primeiras bolsas-esculturas,que eram compradas pela ideia, porque não podiam ser usadas normalmente”.



“A demanda é atendida pela paixão e funcionalidade das peças. O acessório é diferente da roupa, ele pode ser exibido com orgulho, mesmo que seja um chaveiro”



A perspectiva é boa: em menos de 30 dias as lojas do Botafogo Praia Shopping e do Lido dobraram os pedidos. Ainda será lançada a linha feminina e o Diua das Crianças também vai merecer gracinhas como as bolsinhas em forma de coração. “Aquelas que os pais olham e levam, na certa!”

Todos os produtos levam o selo holográfico da marca. Para Gilson Martins, o projeto poderá ser conhecido como A moda do Rio no Mengão.