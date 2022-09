Amigo urso

Onças, zebras e leopardos devem se preparar para serem substituídos no reino animal da moda: o bicho do momento é o urso!



O Teddy Bear da Steiff, criado em 1903 (Foto: divulgação)

Desde que o primeiro urso de pelúcia (na verdade, era mohair) foi criado em 1903 na firma alemã Steiff e apelidado de Teddy Bear em homenagem ao presidente Theodore Roosevelt (segundo a História, na Wikipedia, que detestava ser chamado de Teddy) que se recusou a matar um urso em uma caçada no Mississipi _ mas mandou outro caçador matar, porque o animal já estava ferido. Desde então, depois de fabricados também nos Estados Unidos, os ursinhos são presenças importantes não só entre os brinquedos infantis, mas também , como sinal de afeto, presenteados para adultos.



Versões para vestir



Suéteres e camisetas da Polo trocam o cavalo pelo urso (Foto: divulgação)

A primeira marca a usar várias versões do urso é a Polo, do Ralph Lauren. Depois de pedir a Audrey Schilt, uma das criadoras veteranas da marca, para criar algo icônico, além dos cavalinhos, começaram a surgir os ursos vestidos de terno, de bombeiro, suéteres e casacos variados. O sucesso do conceito é tamanho, que Audrey deve lançar uma série de desenhos de ursos como NFT (aquela história de non fungible tokens, preciosidades do metaverso).



Ursos de duas cabeças, da linha Heaven, de Marc Jacobs em camisetas e cordões (Foto: reprodução site)

Em seguida, em coleções recentes, o também americano Marc Jacobs lançou a linha Heaven, cujo símbolo é um urso...de duas cabeças! Apesar do logo estranho, é uma coleção admirável, com looks completos no site, em vez de mostrar apenas as peças para vender. Os looks valem a visita, para se entender um dos prováveis caminhos da moda. Há desde cordões com pingentes do urso até o próprio como adereço em um boot.



O boné da Tempus cobre as cabeleiras do kpops coreanos (Foto: reprodução site)



Na marca coreana Tempus, que veste boa parte dos ídolos do Kpop, o ursinho sentado é xadrez. Decora bonés, suéteres e camisetas. Quem quiser ter um destes pode encomendar, que a Tempus entrega direitinho no Brasil. Vem via Alasca, em poucos dias. Só que quando chega no Brasil, o imposto é mais caro do que a peça e o frete proposto pela marca.



Cordão, camiseta e etiqueta da colab de Harry Styles com a Gucci. Ursos de caras zangadas! (Foto: reprodução site)

E a mais nova adesão ao universo dos ursos está na Hahaha, série de colaboração do cantor britânico Harry Styles com Alessandro Michele, da Gucci. Mais uma vez, tenho que chamar a atenção para o trabalho deste diretor de criação, que conseguiu dar à Gucci o mesmo sucesso dos anos 1990, quando Tom Ford assumiu a grife italiana, então considerada “roupa de idosas milionárias”, como era definida. A Hahaha deve agradar com suas estampas de frutinhas e flores, além dos ursinhos zangados, porque Harry Styles fará turnê a partir de maio de 2023, e o assunto da venda dos ingressos já é trend top no Twitter.