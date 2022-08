Talento do Piauí

Uma das vantagens de ser repórter, seja qual for a área prioritária (já passei pela decoração, beleza, turismo, escrevi para a Economia, Esportes, além da moda) é a descoberta de gente nova, além de ver o trabalho de famosos internacionais, que abrem caminhos nas tendências.



Além do que se pesquisa, entrevista, escreve e publica há outras atividades, depois de ter o nome reconhecido. Há uma demanda por livros e palestras, além de aulas em cursos. O melhor de tudo, é a surpresa.



Uma das mais importantes foi a oportunidade de ver os trabalhos de Otavio Meneses, durante um dia de palestras em Teresina (Piauí). Primeiro, talvez tenha dado sorte, mas não achei a cidade quente demais. Segundo, antes de seguir para o salão, visitei uma exposição de designers locais: trabalhos com mistura inteligente de artesanal e minimalismo.



Otavio Meneses, designer de Teresina (Foto: Acervo pessoal)



E o Otavio, com coleção tão impressionante, que na hora avisei que indicaria seu nome para o Fashion Rio. Pena que o evento mudou de organização, mudaram os critérios de participantes e acabou em alguns meses.



A retomada



Graças às mídias sociais Otavio Meneses surgiu no Messenger. Com fotos de coleções antigas, maravilhosas. Vale saber um pouco de sua trajetória:



A mãe era modista, abriu um ateliê onde atendeu por 40 anos às chiques de Teresina. Otavio se formou em Direito, “mas a moda estava na veia”, confessa. Veio para o Rio de Janeiro, estudou no Senai Cetiqt, trabalhou em marcas masculinas, depois em uma confecção terceirizada da C&A, foi para São Paulo dar consultoria para um bureau de estilo.



Look do ateliê ou figurino de ballet alemão (Foto: divulgação)

“Voltei para Teresina, comecei a desenvolver um trabalho artesanal, autoral”. Do Piauí, mostrou seus modelos no Dragão Fashion, em Fortaleza e foi levado pela ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil) para expor em Madri, de lá criou um figurino de ballet na Alemanha.



Estilo atual, para o calor 365 dias (Foto: divulgação)





Agora, é a vez da coleção Cotidiano, com roupas que resgatam o vestir bem no dia a dia. “De certa forma, o clima quente 365 dias fez com que me preocupasse com o clima, antes mesmo deste tititi de sustentabilidade. Ressalto a feminilidade com tecidos como algodão, seda, linho. Linho não está na última moda, como dizem? Não ligo, porque vestir linho faz parte da cultura de Teresina”, afirma Otavio.



Em linho, seda e jeans, novas peças que resgatam o bem vestir (Foto: divulgação)

Valeu a viagem, a sala sem cortinas, com uma claridade que impedia de projetar o Power Point com as fotos da palestra, a correria de voltar no mesmo dia, só de ver que um estado não precisa viver da fama de ser um lugar quente e quase desconhecido do pessoal do Sul/Sudeste. No mínimo, além dos designers da galeria e do interesse da plateia lotada na palestra, o Piauí tem talentos como o humorista Whindersson Nunes e Otavio Meneses.