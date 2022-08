Longos e musas à espera do calor

Quando se sabe que um inverno é inesperado? Quando não há quase nada quentinho para vestir nas lojas e e-commerce. Para as marcas, a solução é fingir que as temperaturas estão acima dos 25 graus e seguem adiante para lançar novidades para dias mais quentes.

Longos: há cerca de 5 anos as muçulmanas eram as grandes consumidoras de moda na Europa. Bonitas, ricas, não usavam roupas curtas nem justas. Os vestidos longos atenderam à demanda e viraram mania geral, por demonstrarem o conforto no uso, sem restrições de tamanho.

Longos de Heckel Verri, Casual Street e Farm (Foto: divulgação)

Agora, designers como Heckel Verri e marcas como a Casual Street e Farm apostam nos longos para a Primavera. Heckel assina longos para ocasiões festivas, em crepe georgete com toque de seda. Na Casual a linha é mais dia, urbana. E a Farm, que conquistou as cariocas com suas estampas (antes, havia o preconceito de que roupa estampada “marcava” demais, não podia ser repetida), aposta em todos os comprimentos, mas não deixa de ter midis e longos.

Inspirações: há musas variadas para justificar a escolha de uma vestimenta. A Via Boho, através de sua designer, Veronica Hime, lembra as divas de Hollywood. Desde as eternas Grace Kelly e Audrey Hepburn até as exuberantes Rita Hayworth e Sophia Loren, muitas estrelas inspiraram trench coats, decotes, saias e alfaiatarias.

Trench coat da Via Boho e modelo Alter Ego de Cris Barros (Foto: divulgação)





Já Cris Barros apelou para Virginia Woolf, avisando que “unless I am myself, I am nobody” (se não for eu mesma, não sou ninguém). Sua coleção Alter Ego - Um Manifesto vem brilhante, transparente, cheia de paetês, com pinturas à mão em vestidos leves.



Gente que se renova: com 25 anos de experiência como lojista, Bebel Schmidt abriu o Office Criativo, onde divide seus conhecimentos no desenvolvimento de coleções para marcas de vários segmentos. Claudia Arbex, Isla, Paula Torres e Toah são algumas clientes. Da sua marca original, Bebel relança o perfume Par.is, que ganhou também versões como aromatizador e sabonete líquido.

Bebel Schmidt abriu Office Criativo para consultorias (Foto: divulgação)





Hermes Inocêncio sempre atraiu turistas para sua loja masculina em Ipanema. E as mulheres e namoradas dos consumidores dos calções e bermudas reclamavam da falta de modelos para elas. Podem se animar, já que no dia 20 (próximo sábado) Hermes abre a Water Ladies, quase ao lado da masculina. Além de beachwear, novas ideias para agradar as moças com as estampas e o toque da Lycra Rosset, do crepe e do tule usados nas saídas de praia.