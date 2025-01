Fotógrafo Oliviero Toscani é internado em estado grave na Itália

O fotógrafo, que faz aniversário no final de fevereiro, ganhou projeção internacional ao criar campanhas polêmicas para a marca Benetton nas décadas de 1980 e 1990, cujas temáticas abordavam questões sociais como preconceito, Aids e anorexia

Publicado em 10/01/2025 às 19:18

Alterado em 10/01/2025 às 19:18

O fotógrafo italiano Oliviero Toscani, de 82 anos, foi internado nesta sexta-feira (10) em estado gravíssimo em um hospital na cidade de Cecina, Toscana, norte da Itália.

Toscani, que sofre de uma doença incurável e rara, a amiloidose, que causa depósitos de proteínas insolúveis pelo corpo, teve um agravamento no quadro da enfermidade.

Diagnosticado há dois anos, o fotógrafo só anunciou ser portador da patologia em agosto de 2024, durante entrevista ao jornal "Corriere della Sera".



"Perdi 40 quilos em um ano. Nem vinho consigo mais beber: o sabor se alterou devido à medicação", afirmou Toscani na ocasião. "Não sei quanto tempo me resta de vida, mas viver assim não me interessa", acrescentou.



O fotógrafo, que faz aniversário no final de fevereiro, ganhou projeção internacional ao criar campanhas polêmicas para a marca Benetton nas décadas de 1980 e 1990, cujas temáticas abordavam questões sociais como preconceito, Aids e anorexia. Com imagens fortes, seu trabalho chegou a ser barrado em diversos países na época. (com Ansa)