Paris Hilton perde casa no incêndio na Califórnia

Publicado em 09/01/2025 às 09:32

Alterado em 09/01/2025 às 09:36

A influenciadora filha de papai Paris Hilton, conhecida nas altas rodas além Los Angeles, foi às redes sociais lamentar a perda de sua casa em Malibu, que foi comida pelos incêndios florestais iniciados na última terça-feira (7), na Califórnia.

"Com o coração partido, além das palavras. Sentada com minha família, assistindo às notícias, e vendo nossa casa em Malibu queimar, ao vivo", escreveu.

Esta casa - continuou a loura - "foi onde construímos tantas memórias preciosas. É onde Phoenix deu os seus primeiros passos e onde sonhámos construindo uma vida de memórias".

Phoenix é o filho dela com Carter Reum, que nasceu em 2023.

"Enquanto a perda é esmagadora", diz Paris, "sou grata por a minha família e os meus animais de estimação estarem seguros. Meu coração e as orações estão indo para todas as famílias afetadas por estes incêndios. A todas as pessoas que perderam a sua casas, suas memórias e seus amados animais de estimação. Minhas dores de cabeça para aqueles que ainda estão em perigo ou de luto por maiores perdas. A devastação é inimaginável. Sei que muitos estão acordando hoje sem o lugar para chamar de lar é verdadeiramente doloroso".

Paris garantiu que a equipe dela está contatando organizações sem fins lucrativos para descobrir como ela poderá ajudar e apoiar as comunidades afetadas pelos incêndios.

"Estamos empenhados em oferecer ajuda o mais rapidamente possível e fazer uma diferença significativa para aqueles que mais precisam. Aos corajosos bombeiros e socorristas que correm o risco de suas vidas para nos proteger - vocês são verdadeiros heróis. Eu sou tão grata pela sua coragem, dedicação e sacrifícios incríveis que estão tendo para salvar vidas e lutar esta batalha inimaginável. Obrigada, do fundo do meu coração."

Ela finalizou sua postagem com um conselho: "Por favor, todos, fiquem seguros e sigam a ordem de evacuação. Vamos proteger uns aos outros e manter a esperança que esses incêndios serão em breve contidos. Enviando assim muito amor e força para todos vocês. Estamos nesta juntos, LA. Abrace seus entes queridos um pouco mais forte esta noite. Você nunca sabe quando tudo poderá mudar".