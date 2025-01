Meghan Markle volta ao Instagram e anuncia série na Netflix

'Com Amor, Meghan' estreia em 15 de janeiro na plataforma

Publicado em 03/01/2025 às 12:56

Alterado em 03/01/2025 às 12:57

A ex-atriz americana e mulher do príncipe Harry, do Reino Unido, Meghan Markle, voltou ao Instagram nessa última quinta-feira (2), onde anunciou uma novidade: a estreia da série "Com Amor, Meghan" sobre sua paixão pela culinária, que estreia em 15 de janeiro na Netflix.

"Estava ansiosa para compartilhar com vocês! Espero que gostem da série tanto quanto gostei de fazê-la", escreveu a duquesa de Sussex em seu perfil recém-criado, @meghan, que já conta com mais de 1,1 milhão de seguidores.

A ex-artista ficou sete anos afastada da rede.



Em um trailer oficial do programa compartilhado em sua página pessoal na citada rede social, a mulher de Harry aparece entre amigos preparando deliciosas receitas e drinks, escolhendo ingredientes e até colhendo mel diretamente na colmeia. Alguns erros nos pratos também aparecem entre risadas.



A parceria com a plataforma de streaming entre o caçula da família real e sua mulher já dura algum tempo. Após o rompimento com a monarquia britânica em 2020, a Netflix exibiu "Harry & Meghan", que narra a complicada história do casal contada pelos próprios.



Em abril do ano passado, o duque e a duquesa anunciaram outras colaborações com o canal com temas mais brandos: uma série sobre o mundo do polo, esporte muito praticado por Harry, e outra sobre culinária e jardinagem com Meghan. (com Ansa)