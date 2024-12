Lula e Janja recebem Chico e Carol em São Paulo

Publicado em 17/12/2024 às 22:00

Alterado em 18/12/2024 às 08:19

.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma visita pra lá de ilustre, em SP, nesta terça-feira (17): ninguém menos que Chico Buarque de Holanda, ele mesmo. Desde o último domingo (15), quando teve alta hospitalar, Lula está em sua residência na capital paulista, onde tem recebido, além de ministros, seus amigos mais íntimos, caso do Chico.

Nas redes sociais, Lula postou uma foto com o artista.

"Nada melhor que receber amigos em casa. Hoje, eu e Janjinha tivemos uma visita muito especial. Recebemos Chico Buarque e Carol Proner, em São Paulo. É sempre uma alegria poder ter vocês por perto. Um samba pra alegrar o dia", disse na mensagem.

Além de sobre política, evidentemente, Lula e Chico gostam muito de falar de futebol, parceiros que foram e são de peladas memoráveis nos gramados do Polytheama, no Rio (no Recreio), onde até Bob Marley já jogou. (com Agência Brasil)