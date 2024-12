Taylor Swift distribui quase US$ 200 milhões para equipe da turnê 'The Eras Tour'

Artista encerrou a série de shows em Vancouver, no Canadá

Publicado em 11/12/2024 às 10:06

Alterado em 11/12/2024 às 10:06

A cantora americana Taylor Swift, uma das artistas mais influentes da atualidade, distribuiu um bônus de quase US$ 200 milhões para os membros da equipe da "The Eras Tour".

A quantia, segundo a revista People, foi enviada para motoristas, técnicos, coreógrafos, dançarinos, estilistas, carpinteiros e muitas outras pessoas que acompanharam Swift pelo mundo em quase dois anos de turnê.

A aclamada temporada "The Eras Tour" teve início em março de 2023 em Glendale, no Arizona, e só acabou no último domingo (8) em Vancouver, no Canadá.



Após 149 concertos, Swift quebrou o recorde da turnê de maior arrecadação de todos os tempos. Segundo o The New York Times, a artista de 34 anos arrecadou mais de US$ 2 bilhões em vendas de ingressos. (com Ansa)