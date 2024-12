Jay-Z é acusado de estuprar menina de 13 anos junto com Diddy

Caso envolvendo marido de Beyoncé teria ocorrido em 2000 em NY

Publicado em 09/12/2024 às 09:34

Alterado em 09/12/2024 às 10:43

O rapper e produtor musical Shawn Carter, conhecido como Jay-Z, foi acusado de estuprar uma menina de 13 anos junto com o rapper Sean Combs, famoso como Diddy, em 2000, de acordo com documentos judiciais divulgados nesse último domingo (8).

A suposta violência sexual teria sido cometida pelo astro do hip hop e marido da estrela pop Beyoncé contra uma mulher, identificada pelo pseudônimo de Jane Doe, em uma festa após o Video Music Awards, em Nova York, há 24 anos.

O processo foi inicialmente aberto contra Combs em outubro passado, mas nesse domingo ela incluiu também Jay-Z como réu. Ele é identificado como "Celebridade A".



Segundo a denúncia, durante a festa, na qual foi convidada por um motorista de Diddy e assinou um acordo de confidencialidade sem ter acesso a uma cópia, Doe se sentiu tonta após ter consumido uma bebida na festa e foi para um quarto próximo descansar.



Na ocasião, ela teria sido estuprada primeiro por Jay-Z e depois por Diddy. Na sequência, a mulher alega que bateu em Combs e saiu correndo da festa. Após o ocorrido, a vítima deixou a festa e imediatamente contatou seu pai para relatar o que havia acontecido.



Citado pela CNN, o processo aponta que os advogados de Doe entraram em contato com Carter para solicitar "uma mediação para resolver esse assunto".



"Com base nas informações e crenças atuais, Jay-Z respondeu à referida carta não apenas entrando com uma ação judicial totalmente frívola, mas também orquestrando uma conspiração de assédio e intimidação contra os advogados da autora, sua família, funcionários e ex-associados, em uma tentativa de silenciar a autora de nomear Jay-Z aqui. Esse esforço tinha como objetivo assustar a autora e desacreditar seu advogado. Esse esforço falhou. De fato, a autora escolheu entrar com esta emenda como resultado da conduta flagrante perpetuada por Carter", diz petição anexada ao processo.



No entanto, Jay-Z negou as acusações, chamando-as de "terríveis, hediondas e ridículas". Em publicação nas redes sociais, o esposo de Beyoncé afirmou que sua "única tristeza" é pela sua família.



"Minha esposa e eu teremos que sentar nossos filhos, um dos quais está na idade em que suas amigas certamente verão a imprensa e farão perguntas sobre a natureza dessas acusações, e explicar a crueldade e ganância das pessoas. Lamento mais uma perda da inocência", enfatizou.



Já Combs também negou todas as acusações contra ele, que irá a julgamento em 2025 após ter sido denunciado por promotores federais por extorsão, tráfico sexual e outros delitos. Por causa dos crimes, ele foi detido e teve fiança negada pela terceira vez em novembro passado. (com Ansa)