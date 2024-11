Ópera na Tela: celebrando Puccini no centenário de sua morte

Aconteceu no Parque Lage, no Rio de Janeiro

Publicado em 24/11/2024 às 20:50

Alterado em 24/11/2024 às 21:02

Oitava edição do festival Ópera na Tela acontece no Parque Lage até 3 de dezembro. Serão 11 dias consecutivos de programação – com destaque para as obras Turandot, La Bohème, Tosca e La Rondine, de Giacomo Puccini, homenageado no centenário de sua morte –, além de uma seleção de grandes títulos de Bizet, Strauss, Verdi, Massenet Offenbach, Delibes e Ponchielli, apresentados em montagens recentes nas mais prestigiosas casas de ópera da Europa. A novidade este ano é a expansão do festival com seu retorno a São Paulo, que sediou uma edição em 2018 e agora acontece de 26 de novembro a 1º de dezembro, na Sala do Conservatório, no Theatro Municipal.

