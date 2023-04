COB pune (?) Wallace com 3 meses de suspensão por sugerir 'tiros em Lula'. É pouco!

GENTE

Marcio.G foi 'foca' no Jornal do Brasil em 1987 e repórter do suplemento Niterói deste JB logo depois. Trabalhou como colunista diário de variedades da Tribuna da Imprensa, de 1994 a 2008 - e subeditor do caderno Tribuna BIS na mesma ocasião, Foi repórter do UH Revista, suplemento cultural da finada Última Hora, nos anos 80, Com a revista Caras, colaborou como repórter na equipe que lançou a publicação argentina no Brasil. Colaborou também com a revista Elle, sob Regina Guerreiro, escrevendo textos para a coluna Antena. Hoje integra o time de editores do JB On-line