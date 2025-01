Quem é a filha de 21 anos de Elon Musk, nascida homem, que cortou relações com ele?

...

Vivian Jenna Wilson, que excluiu o sobrenome do pai, é filha do primeiro casamento do empresário Foto: @vivllainous/TikTok

Por Anaëlle G. - Aos 21 anos, Vivian Jenna Wilson tornou-se, apesar de tudo, uma figura emblemática da resistência contra o conservadorismo americano. Filha mais velha de Elon Musk, ela ganhou as manchetes em 2022, quando mudou oficialmente de nome e gênero, cortando relações com seu pai famoso, que considera transfóbico.

Uma transição que marca uma ruptura

Vivian Jenna Wilson, nascida em 2004, é irmã gêmea de Griffin, do primeiro casamento de Elon Musk com a autora canadense Justine Wilson. Aos 16 anos, Vivian Jenna passou por uma transição de gênero, uma decisão que teria um impacto profundo em seu relacionamento com o pai. Em 2022, aos 18 anos, ela formalizou essa transição mudando legalmente de nome. Ela então escolheu o sobrenome da mãe, “Wilson”, simbolizando um claro rompimento com seu pai. Perante o tribunal, ela justificou a sua abordagem por razões ligadas à sua “identidade de género” e também declarou que já não queria ser associada de qualquer forma ao seu pai biológico. Elon Musk é dono da Tesla, SpaceX e da rede social 'X'.

Um conflito familiar se torna público

O relacionamento de Vivian Jenna com seu pai deteriorou-se significativamente desde sua transição. Após a eleição de Donald Trump, em novembro de 2024, Vivian Jenna chegou a anunciar a sua intenção de deixar os Estados Unidos, declarando: “Não vejo o meu futuro nos Estados Unidos” . A trajetória de Vivian Jenna Wilson ilustra tanto as questões profundamente pessoais e sociais relacionadas à identidade de gênero quanto a complexa dinâmica das relações familiares. Ao optar por abraçar a sua identidade e romper publicamente com o pai, ela não só afirmou a sua individualidade, mas também simbolizou uma busca pela independência e pelo respeito próprio. Em poucas semanas, Vivian Jenna Wilson tornou-se um ícone da América anti-Trump. A sua jornada pessoal e a luta pela aceitação da sua identidade de género fizeram dela um símbolo para muitas pessoas transexuais.

O futuro de Vivian Jenna Wilson

Para muitos, a história de Vivian Jenna Wilson é um lembrete comovente de que, mesmo em famílias privilegiadas, a aceitação e o respeito pela identidade de cada pessoa nem sempre são garantidos. Também levanta questões mais amplas sobre a responsabilidade dos pais de serem aliados dos seus filhos, independentemente da sua identidade. Hoje, Vivian Jenna Wilson parece focada em construir sua própria vida, longe do pai. Vivian Jenna Wilson é muito mais do que “filha de Elon Musk”. Ela é uma jovem que afirma seu direito à autonomia e à autenticidade. Ao longo de sua jornada, ela encarna a coragem de viver em harmonia consigo mesma, apesar dos obstáculos.