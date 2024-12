Vaticano remove evento de ONG LGBT da programação do Jubileu

Entidade disse não ter sido informada sobre a decisão

Publicado em 15/12/2024 às 10:13

O Vaticano removeu da programação do Jubileu de 2025 um evento voltado para os católicos da comunidade LGBT, iniciativa que provocou críticas de alas conservadoras da Igreja.

Segundo fontes da sala de imprensa do Ano Santo, a peregrinação prevista para 6 de setembro foi retirada do calendário oficial porque "faltam informações, como o número de participantes e o tipo do evento".

"Assim que tivermos essas informações da parte deles, que foram avisados, o evento será reinserido", garantiu uma pessoa ligada à organização do Jubileu, acrescentando que esses dados foram pedidos a todas as associações que querem participar da programação oficial.



O evento será promovido pela ONG La Tenda di Gionata, que trabalha para garantir acolhimento a cristãos LGBT na Igreja Católica e disse não ter sido informada pelo Vaticano sobre a remoção. "Não sabemos nada, ninguém nos deu explicações", declarou Innocenzo Pontillo, presidente da associação.



Desde o início de seu pontificado, em 2013, o papa Francisco vem tentando promover uma postura mais aberta da Igreja a públicos historicamente marginalizados no catolicismo, como divorciados e a comunidade LGBTQIA+, o que já rendeu a ele até acusações de "heresia" por parte de bispos tradicionalistas.



O Jubileu, evento organizado a cada 25 anos e que deve atrair milhões de peregrinos a Roma em 2025, começa oficialmente na noite de 24 de dezembro de 2024, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano. (com Ansa)