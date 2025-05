Meninos com asas

...

Publicado em 24/05/2025 às 10:40

Alterado em 24/05/2025 às 10:40

Um álbum gravado por dois jovens geniais. Desde que os ouvi pela primeira vez, encantei-me. Fascínio que só fez aumentar quando fui assisti-los ao vivo, num show numa das unidades do Sesc paulistano, quando lançavam o primeiro álbum. A presença de palco dos rapazes contrastava com a timidez que demonstravam enquanto se revelavam fora de série. Inadmissível perder qualquer movimento que surgia daquelas mãos. Liguei-me!



Desde então, busquei acompanhar a trajetória do duo. Até que, em fevereiro deste ano de 2025, recebi o convite do produtor deles para escrever o release do álbum que lançariam no segundo semestre (sim, é raro, mas às vezes sou convidado a escrever releases). Honrado, caí dentro: abaixo está o texto que dediquei a eles, com algumas pequenas modificações.



O Duo Rafael Beck & Felipe Montanaro lança agora Fantasia Brasil 2 (Biscoito Fino), seu segundo e aguardado álbum.



Os meninos do interior de São Paulo – Rafael tem 24 anos e Felipe, 19 –, são multi-instrumentistas. Ouvi-los em todo o seu esplendor carece que estejamos atentos aos detalhes dos arranjos que criam. Eles são uma verdadeira linha de montagem de surpresas rítmicas, harmônicas e melódicas. Não há simetria prévia que antecipe a genialidade dos caras, eles são extraordinários a cada acorde. Não bastassem tantos atributos, a qualidade do repertório que escolheram é formidável. Apesar de muito jovens, eles arrasam ao demonstrar um faro aguçado para buscar músicas da mais fina linhagem, trazendo-as para seu universo cotidiano.



A busca por timbres e soluções harmônicas, embaladas em criatividade rítmica; os uníssonos; os duos que se desgarram e se ajuntam, febris e eficazes. Tudo com o bom-gosto à flor da pele, as dinâmicas arrepiando o cabelo...



Ei-las: “Geni e o Zepelim”, citação: “Meu Caro Amigo” (Chico Buarque); “Sapato Velho” (Mú Carvalho, Claudio Nucci e Paulinho Tapajós); “Refazenda” (Gilberto Gil); “Aprendendo a Jogar” (Guilherme Arantes); “Oia Eu Aqui De Novo” e “Forró no Escuro” (António Barros e Luiz Gonzaga); “Cheia de Charme” e “Deixa Chover” (Guilherme Arantes); e “20.23” (Rafael Beck e Felipe Montanaro).



Ouvir Rafael e Felipe é uma arte a ser aproveitada pelos felizardos que desfrutarem de Fantasia Brasil 2. Basta abrir os ouvidos para estranhezas e delicadezas; sentir a mudança de clima em meio aos arranjos que eles tocam desabusadamente; deixarem-se embalar pela alegria juvenil do piano de Felipe e pelas flautas de Rafael. Música é a vida deles, ofício essencial e imprescindível. Que muitos ouçam Fantasia Brasil 2 e confiram o som dos meninos que têm asas nas mãos, é o que desejo. Simples assim.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica: Felipe Montanaro: piano acústico; Rafael Beck: flautas Dó e Sol; Newton d’Ávila: produção; Luiz Leme: gravação, mixagem e masterização; Gabriel Alterio: assistente de gravação.

