O grito da natureza

Publicado em 22/02/2025 às 06:09

Alterado em 22/02/2025 às 14:34

Capa do CD Foto: reprodução

Hoje trataremos de Pássaro Futuro (Belic Music), álbum de Consuelo de Paula (letras, voz, violão e percussão) e Regina Machado (músicas, voz e violão). Com direção artística e produção musical das duas, o trabalho é uma diatribe contra os donos do mundo, causadores das mudanças climáticas que hoje condenam o planeta à destruição.

Eis algumas músicas.

“Ayrá”: o cello e o violão (Regina) iniciam. Cantando ora solando, ora em duo uníssono ou aberto em terças, as cantoras se revezam em louvor a Ayrá, orixá associado ao vento.

“Plumagem”, inspirada no livro O Trovão e o Vento, de Kaká Verá, tem na intro o violão de Consuelo e o dedilhado do piano e do cello. A música pulsa entre eles, amparando a sequência dos versos. Consuelo canta bonito!

“Canto de Chegança” fecha a primeira parte de Pássaro Futuro. As autoras dividem o canto, agora contando com a percussão que as embala com o violão: “(...) é meu canto, é o que tenho pra dar/ Eu invento outro sinal, canto de guerra/ Tribo reunida quer recomeçar (...)”.

“Mainu” (beija-flor, em tupi-guarani) lembra um colibri cujo primeiro canto, segundo a cosmologia, teria dado início ao mundo. As autoras cantam com violão e cello, enquanto a caixa do divino de Consuelo dá o ritmo. Vocalizes levam ao final.

“Ave Grande” vem lenta, marcada pela percussão e pelo acordeom. Plena de vocalizes em duo, o final chega ao som do acordeom em fade out.

“Ave Passageira” conta novamente com acordeom e percussão para dar vida ao xote que alerta para as aves extintas ou ameaçadas de extinção: caburé, ararinha azul e bico-de-marfim. As autoras seguem em seu libelo pela preservação das aves.

“Ave-Preta”: Regina canta. Seu violão dedilhado se ajunta ao som profundo do cello para expor o amor que brota da alma das cantoras ativistas. Um intermezzo do cello prepara o ouvinte para a conclusão. Bela!

“Vento-Mar” está novamente a cargo do violão e da voz de Regina. O piano vem para complementar o segundo e delicado momento do álbum.

“Noturna Canção” dá início à despedida de Pássaro Futuro. Para tanto, lá estão Consuelo e seu violão. Amparada por piano, cello e percussões, a atmosfera melódica se dá de forma a contagiar o ouvinte. A melodia é linda! A dinâmica, intensa!

“Atiaru”: acompanhadas pelas percussões, fortalecidas por suas convicções ambientais, as duas cantam em uníssono, como a clamar para que nos ajuntemos a elas e a outras como elas.

O canto de Consuelo de Paula e Regina Machado traz a obrigação de sermos mais: de sermos uma nação a cantar pela vida numa só voz, uníssona e poderosa, que se contraponha ao poder dos senhores imperiais da terra. A música é capaz disso!



Aquiles Rique Reis

Ficha Técnica:

Mario Manga: violoncelo; Guilherme Ribeiro: piano e acordeom; André Rass e Nicolas Farias: percussão; gravação, mixagem e masterização: Mario Gil.



