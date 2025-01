Uma ode à música e aos músicos

Publicado em 25/01/2025 às 06:05

Alterado em 25/01/2025 às 12:09

Hoje trataremos de Lembrando Garoto (Biscoito Fino), álbum de Cristovão Bastos, Romero Lubambo e Mauro Senise. Independentemente de virtuosidades ou estilos, piano, violão, flauta e saxes não soam só pelos dedos, mas também pela emoção dos três instrumentistas.



Perdoem-me, mas hoje parece que o chão fugiu sob os meus pés. Música é o que resta para disfarçar a dor que sinto; ou, talvez, para entender o medo da dor que vivo.



Contudo, quando tudo parecia fugir ao controle, ouvir o repertório de um dos nossos grandes violonistas, entremeado por improvisos e fraseados, solos, duos e trios, numa autêntica conciliação libertária dos mestres... restaurou-me a esperança.



O samba-canção “Duas Contas” abre a tampa com a flauta (Mauro Senise) e o piano (Cristóvão Bastos). Logo a melodia vem pelas cordas do violão de Lubambo. O arranjo de Cristovão chamou e o sax alto de Senise veio. Improvisos se multiplicam. A jovialidade que brota das seis mãos incrementa certezas e, soando sobre os desvãos da descrença, encobre a desesperança e atina para a alegria perdida em meio ao passar do tempo. Afinal, são elas, as mãos, que desamarram o destino e o apresentam à realidade.

São três mosqueteiros a desbravar mistérios e a clarear dúvidas e incertezas. A eles devo gratidão por sentir a beleza que chega aos meus ouvidos. Assim, viajo ao som do choro antigo “Infernal”, que vem com o sax soprano de Senise, cujo affretando final dá ainda mais contemporaneidade ao arranjo.



Expatriado numa terra que não me pertence, hoje encontro abrigo e me consolo da tristeza que atormenta, mas que me aponta o caminho das artes de harmonia, melodia e ritmo, resumidos num só termo: música! Ela salva como os deuses salvam, só que diferente: nos socorre com a beleza que emana de suas entranhas, como no samba “Lamentos do Morro”, com arranjo de Lubambo, que nos oferta uma levada absolutamente inesperada. Legítimo show de bola!



“Tristezas de Um Violão – Choro Triste Nº 1” apresenta a magia do timbre alcançado por Cristovão Bastos, Romero Lubambo e Mauro Senise, num efeito criado com tal talento e sensibilidade que costuma ser ouvido apenas pelos instrumentos dos grandes músicos. Sonoridade que tem o bendito direito de ser consagrada com sublime sabor de obra-prima eternizada.



Fechando a tampa, “Lembrando Garoto”, tema de Cristovão, tem o mesmo título do álbum e traz o trio em atuação digna da expectativa criada desde que se reuniram para gravar o tributo. (Junto com “Theme I”, de Lubambo, são as duas únicas músicas que não são de Garoto.)



Antes de finalizar, patenteio a impressão que tomou conta de mim ao ouvir este trabalho: música é como a pessoa amada, aquela que nos completa e ampara, dando-nos o poder de encarar a dor, superá-la e substituí-la por autoconhecimento e força inimagináveis.



Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ouça o álbum