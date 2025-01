Uma audição lisérgica (#sóquenão)

Publicado em 11/01/2025 às 12:51

Alterado em 11/01/2025 às 12:55

.

Domingo, oito da noite. Preparo uma dose e vou ao notebook. Ao primeiro gole, um raio seguido de um trovão apaga a luz da casa. Iluminado apenas pela tela, os toques nas teclas se misturam aos dos teclados do pianista e eu anoto o que ele toca e o que a cantora canta. E entro num transe que faz parecer que sonho. Parece que os pianistas se revezam ao piano sob o meu olhar pasmado. E, sem que me vejam, dão às músicas a moldura que merecem. Hipnótico, sinto que instalados do meu lado eles tocam e a moça canta só pra mim. Não, cês não tão entendendo... sozinho em casa, presencio uma audição “exclusiva” do novo álbum autoral da Andréa Dutra e seus pianistas convidados.



Primeiro, o piano do Adriano Souza dedilha as notas, enquanto Andréa, suave, mas decidida, canta a sua “Acerto”. Acordes e um ritmo leve levam o samba que toma conta da sala. Na sequência, Paulo Malaguti Pauleira entra e assume o piano, nem me cumprimenta... Normal, acho; troca um olhar cúmplice com Andréa que lança garganta afora a poesia da sua “Entre Nós". Entra o Itamar Assiere: delicado que só, seu piano soa bonito, enquanto Andréa se declara, afinada e afetuosa na “Valsa nº1”; arritmo como o arranjo, deliro em silêncio. Leo de Freitas assume o piano para tocar “Deixa Quieto”; dengosa às pampas, Andréa canta bonito. Bestamente, eu, hein!, aceno pro Leandro Braga que vem pra sala; Andréa parecer requebrar as cadeiras no samba bem levado por ele; e é assim que parece cantar os versos de “Dadivosa”. Agora, quem passa por mim sem me ver é a pianista Sheila Zagury: ela vem pra tocar “Maio”, cujas notas soltas do piano antecedem a entrada de acordes que anunciam o canto de Andréa. Show! Eis que três pianistas se aproximam do piano. Quase caio da cadeira. Mas a música pode tudo, penso! E Adriano Souza, Leo de Freitas e João Braga dão lá seu jeito e acompanham Andréa, que arrasa ao cantar “Pedra e Flor”; logo rola um intermezzo jazz total. João Braga entra; antes de cantar “Arrastão Carioca”, Andréa acho que sorri, e sapeca o seu espírito carioca que está à flor da pele – a letra assim pede e ela não nega, ora. E eu, feliz da vida, já na terceira dose, saco que o sarau tá acabando. Acompanhada por Antônio Fischer-Band, Andréa manda ver em “Conselhos Para Um Adolescente na Ponte Aérea Rio-SP: “Vai dar um teco, tomar um toco,/ Beber até cair (...)”. E o piano acompanha o canto que tenta entusiasmar a rapaziada, aqui representada por Andréa Dutra. Tudo rolou esperto. A luz volta.



Mas a vibe segue, tá ligado, bróder?

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

PS. O álbum Entre Nós (Peneira Musical), da cantora Andréa Dutra (também vocalista do Arranco de Varsóvia, junto com Cacala Carvalho e Paulinho Pauleira, atual vocalista e pianista do MPB4), conta com doze pianistas convidados que tocaram seus próprios arranjos e me proporcionaram uma boa viagem.

Ouça o álbum