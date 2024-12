Rompendo fronteiras

Publicado em 28/12/2024 às 06:02

Alterado em 28/12/2024 às 12:59

Capa do CD Foto: reprodução

Hoje trataremos de Algo Sobre Você, Erêndira, álbum do Duo Aduar, integrado pelos mineiros Gabriel Guedes e Thobias Jacó. Seminal lançamento da Kuarup, o trabalho traz a trilha sonora criada pelo duo para o espetáculo de mesmo título sob direção de Cássio Borges, da Cia Cássio B. de Teatro (Lorena, SP).

Baseados no conto A Incrível e Triste História de Cândida Erêndira e Sua Avó Desalmada, de Gabriel García Márquez, os seis temas musicais nascem inspirados na relação amorosa entre Erêndira e Ulisses. O romance é marcado por paixões avassaladoras, reveladas por García Márquez a partir de quando Erêndira, acidentalmente, derruba um candelabro e causa um incêndio que destrói a casa em que mora com a avó. Esta considera Erêndira culpada e a obriga a se prostituir para pagar pelo estrago.



Cantando e tocando viola caipira e violão, o Duo Aduar se entrega à brasilidade através de uma extraordinária confecção musical que embala a trama do escritor colombiano em acordes e ponteados e em cantorias em duos e solos afinados. Coisa boa de se ouvir!



Diz Gabriel: “Os ritmos e os timbres da viola e do violão que utilizamos para gravar são muito importantes para dar essa cara regional”. E Thobias segue: “Nosso trabalho é tocar em temas mais universais (...) usando uma forte referência no regional, apesar de não sermos uma dupla caipira”.



“Um Outro Vento” (Prólogo): abrindo a tampa, violões e violas ponteiam, para logo o duo vir com vozes abertas em terças. A seguir, um uníssono oitavado antecede a volta das terças. A harmonia das cordas faz irrestrita referência ao universo musical interiorano.



“Coração Pueril”: o violão harmoniza e a viola ponteia a moda. Intercalando intervenções, os instrumentos realçam com delicadeza o drama das personagens.

“Retirada”: o Duo Aduar vocaliza a dramaticidade da situação em que Erêndira se encontra, após ser seduzida por Ulisses. Ela foge; a prostituição fica para trás, mas não a abandona. Arritmo e belos vêm o canto e as cordas do duo. A moda volta ao ritmo e traz consigo a dor de uma cruel desesperança.



“Carvão do Amor” tem uma breve intro de violão e viola a anteceder o canto que traz as incertezas de Erêndira. Solando com voz bonita, um dos violeiros tange suas cordas e, em sofrida analogia, canta o amor que abrasa feito carvão em fogo, mas que logo vira cinzas. Belo momento cantado e tocado pelo Aduar.



“Para Gabo” tem a viola caipira e o violão prestando tributo a Gabriel García Márquez. Um tema instrumental no qual o duo acrescenta à composição a sonoridade de um bem-vindo acordeom tocado por Gabriel Guedes.



“Do Princípio ao Verbo”: com razoamento, o Duo Aduar contesta o amor: “O amor é como o vento/ Leva e traz de tudo o que há/ Invade o teu silêncio/ (...) E dança sobre os escombros/ Brinda teus desejos/ Confunde teus sentidos num olhar (...)”.



E foi assim que os rapazes nos deram um CD cosmopolita.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ouça o álbum.