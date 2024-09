Um trabalho para se ouvir com o coração

Publicado em 07/09/2024 às 11:04

Alterado em 07/09/2024 às 11:04

Capa do CD de Daniela Neris Foto: reprodução

Os Sonhos e os Sons – Daniela Neris interpreta Alvaro Barcelos (independente) é o álbum que reúne quinze compositores gaúchos a um só poeta, o também gaúcho Alvaro Barcelos.



A cantora Daniela é afinada e sincera, encaixando-se perfeitamente às melodias dos parceiros de Alvaro. Ela canta luminosamente, amparada que está por arranjos quase minimalistas, em que se destacam, aqui e ali, apenas um piano ou um violino, por exemplo. Segura, ela se entrega aos versos que, mesmo escritos em épocas distintas, têm um fio de força interligando-os à vida.



Eis alguns

“Entre Fintas e Canções” (Pery Souza* e Alvaro Barcellos)



“Éramos nós com o tom e a voz/ Éramos nós a tocar violões/ Éramos nós com tantas ideias/ Éramos nós com os sonhos e os sons (...)”.



“Barroco” (Renato Machado e AB)



“Pra proteger a aldeia/ Arvoredos e paisagens/ Me disfarço entre as areias/ E o rio em suas imagens (...)”.



“Nas Águas Desse Rio” (Lyber Bermudez e AB)



“Mergulho assim nesse rio/ De suas águas me alimento/ Conheço as suas paisagens/ Imagens sombras e ventos/ (...) Onde minha voz não se cala (...)”.



“Prata Lunar” (Raul Ellwanger e AB)



“(...) E em nome de um mundo bem melhor/ No tumulto das gentes/ (...) Eu que em tanta ocasião/ Vivo à margem de tudo (...)”.



“Outras Viagens” (Pedro Munhoz e AB)



“(...) Nessas andanças e sonhos meus/ Vi muita coisa nas longas viagens/ E vi matanças e danças e guerras/ Caminhos cegos desertos miragens/ Miséria e seca que o horizonte encerra (...)”.



“Nas Tramas do Mago” (Paulo Timm e AB)



“Circulo entre as histórias/ Ambientes personagens/ Revisito os lugares/ Experimento viagens (...)”.



“Ruína” (Helio Ramirez e AB)

“(...) Tu que andas por aí impunemente/ Tu que para triunfar entras na dança/ Tu que pisas as mulheres e suas flores/ Tu que sempre machucaste a esperança/ (...) É bom que saibas/ Teu mundo há de ruir.”.



Após final tão belo, é quase impossível esquecer a tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, rincão dos músicos aqui citados; muito menos olvidar a resiliência com que os gaúchos vêm enfrentando o luto, reerguendo suas vidas e cantando à sua terra.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós

*Quando ainda escrevia este texto, eu soube do falecimento do Pery. Muito triste! Descanse em paz. Minha solidariedade aos seus queridos.



Ouça o álbum