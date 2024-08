Um EP caprichado

Publicado em 10/08/2024 às 06:02

Repito aqui o que já disse em momentos parecidos como este: quando estou diante de um trabalho de algum colega que admiro, eu me derreto. Não tem conversa. Simples assim. Apaixonadamente assim. Não há nada mais prazeroso do que ouvir algo que eu já imaginava ser primoroso e concretizar a expectativa máxima. Gente, tenho aqui no meu som de cada dia o EP de Vânia Bastos, Teu Coração (Mins Música).



Antes, porém, de falar sobre esse trabalho, gravado a partir de canções inéditas compostas por Roberto Menescal (duas) e Cristovão Bastos (duas), com versos de Márcia Tauil e arranjos de Ronaldo Rayol, digo-lhes que acompanho a carreira dessa paulista de Ourinhos desde que ela começou nos anos 1980 como vocalista da banda de Arrigo Barnabé, com atuação marcante no Movimento Cultural Vanguarda Paulista. Lembram?



A voz de Vânia é única, seu jeito de cantar é original. Desprovidas de exageros, as interpretações de seu eclético repertório são marcadas pela capacidade de não se ater a modismos ou salamaleques, demonstrando sempre que, graças à sua personalidade, a discrição se impõe. E a música agradece.

Vamos às canções.



“Teu coração” (Cristovão Bastos e Márcia Tauil): com arranjo de Ronaldo Rayol, o piano de Cristovão Bastos abre com efeitos de pads. Vânia canta com delicadeza igual à do piano. As cordas e o teclado (JG Junior) se entregam à beleza. O baixo, nas mãos de Cristovão, conduz a levada discreta. O violão de Rayol emerge num breve intermezzo, amparado pela sóbria percussão de JG Junior. Com atmosfera propícia à sua voz afinada e bela, Vânia reina.



“Tamos Aí” (Roberto Menescal e Márcia Tauil): a partir de flauta e teclados (Ronaldo Rayol), o samba vem balançado. O violão se ajunta aos pianos acústico e elétrico e ao baixo, mais os pads (todos nas mãos de Rayol), e dão a Vânia o jeito de cantar e criar vocalises plenos de suingue. A percussão (JG Junior) incorpora molho ao ritmo.



“Entre Nós” (Roberto Menescal e Márcia Tauil): violão e flautas abrem. A melodia de Menescal soa ainda mais bela na voz de Vânia. O arranjo é pura finura. Um ligeiro reverber amplia a harmonia e incrementa o som de teclado e flauta. O violão improvisa alguns compassos. O baixo e a percussão engordam o balanço. Ficha técnica: pads, arranjos de flautas e cordas, violões e baixo (Ronaldo Rayol); teclados e percussão (JG Junior).



“Lágrima” (Cristovão Bastos e Márcia Tauil): outra linda canção de Cristovão e Marcia. Vânia segue no show de dicção e respiração absolutamente corretas — uma intérprete irrepreensível —, daquelas de se ouvir para nunca mais esquecer e voltar a ouvir novamente e sempre. Ficha técnica: piano, pads e baixo (Cristovão Bastos); arranjo de cordas, violões e vocais (Ronaldo Rayol); teclados e percussão (JG Junior).

Ouvindo o cantar dela, sente-se uma tal felicidade... quer saber? Vânia Bastos está na luta, de onde, aliás, nunca se afastou, graças a Deus!

Aquiles Rique Reis

