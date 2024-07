Emoção à flor da pele

Publicado em 20/07/2024 às 07:02

Alterado em 20/07/2024 às 12:13

O mundo é um mistério a me encher a alma de sentidos vãos... como escrever sobre o que não sei explicar, já que apenas sinto? O sorriso da criança me traz o gosto da liberdade que me ajusta à vida. Mas até quando? Não sei! Ou sei?



Bem, me entreguei ao álbum autoral Aramado (nas redes de música e, em breve, em LP), gravado pelo Trio Fluctua (lê-se com o ‘c’ mudo), que é integrado por Edu Waghabi (violão, piano, teclados e vocais), João Faria (baixo e vocais) e Moreno Leon (cantor). Para quem ainda não ligou o nome às pessoas, revelo que Edu Waghabi é filho de Magro Waghabi (MPB4) e Solange Ramos, e João Faria é filho de Ruy Faria (MPB4) e Cynara Faria (Quarteto em Cy).



Eis algumas músicas.



“Céu do Teu Olhar” (Moreno Leon e Edu Waghabi). Chama atenção a voz de Leon, que sola e logo se ajunta com João e Edu para vocalises. Com atmosfera delicada, a balada pop tem a sabedoria de uma modernidade eletrônica minimalista, destacada pelo arranjo instrumental do produtor do trabalho Fael Brito, que está no teclado, no synth e, é claro, no “beat” (?). Consultado, Edu Waghabi dirimiu minha dúvida: “Beat é um termo da música eletrônica que indica uma unidade rítmico-harmônica, programada por sintetizadores, que se repete e serve de base à faixa”. A partir desta sonoridade, que consagra a busca pela identidade musical que lhes convém, o trio demonstra absoluta coerência com suas composições.



“Do Que Vi”* (Moreno Leon, Edu Waghabi e João Faria). Novamente, o destaque é para o solo de Leon, que volta a se ajuntar às vozes de Edu e João para vocais, com arranjo de Edu. O canto vocalizado, sempre presente no álbum, tem razão de ser: o vocal é uma “cachaça” que inocula quem é “de vocal” (decretou João Gilberto), e João e Edu padecem desse “mal”. O clavinete de Edu, que também está ao piano, puxa o arranjo que tem João no baixo. Flutuando sobre a concepção personalizada do arranjo de Fael, o som é singular.



“Cena” (Leon, Edu e João) tem Leon (voz), Edu (guitarra, teclado, voz e arranjo vocal), João (baixo e voz) e Fael (guitarra, synth, beat e arranjo instrumental. A vertente eletrônica está mais uma vez explícita no destaque da mixagem ao beat percussivo. A firmeza da pulsação é singular.



“Amanhã O Mundo Acabou”** (Edu Waghabi): Leon (solo), João (baixo e vocal), Edu (teclado, vocal e arranjo instrumental) e Fael (guitarra, congas e beat). É a música calorosa do álbum, um afoxé que sacode as ideias e aponta às experimentações musicais do trio. Edu lhe deu versos consistentes: “Eu quero mais é ter/ Motivo pra reconciliação/ Na guerra entre o meu orgulho/ E a sua pretensão”.



À flor da pele, a criatividade e a versatilidade do Trio Fluctua me tocaram fundo. Mas vão vendo, difícil mesmo foi não ver Eduzinho e Joãozinho como as crianças que conheci quando seus pais e eu éramos jovens. Caramba!



Aquiles Rique Reis

