Dois instrumentistas tão jovens quanto virtuosos

Publicado em 25/05/2024 às 10:42

Alterado em 25/05/2024 às 10:42

Um prazerão apresentar a vocês os “meninos” do Duo Rafael Beck e Felipe Montanaro, que lançaram o álbum Fantasia Brasil (Biscoito Fino). Nascidos em São Paulo, o multi-instrumentista Rafael tem 22 anos e mora em Atibaia, já o igualmente multi-instrumentista Felipe tem 18 anos e mora em Bragança Paulista, cidades do interior do estado. As sete faixas do CD têm arranjos deles. A elas!



“Pedro Brasil” (Djavan): o piano de Felipe vem na intro, para logo passar a vez à flauta transversal de Rafael. Ambos têm no tocar o prazer de quem busca caminhos surpreendentes que agradem a eles e aos ouvintes. Dito e feito. Assim é! A flauta trina, o piano improvisa, parecem se divertir à larga, como se brincassem com coisa séria. Que nada!



“Estrada do Sol” (Tom Jobim e Dolores Duran) e “Chovendo na Roseira” (Tom Jobim): o piano inicia e traz a flauta que se encarrega de tocar a melodia da primeira música da junção dos dois clássicos. Os trinados, que ao longo do álbum se revelam marca registada do flautista, pontuam o andamento delicado. Entretanto, a pegada ensandece e acelera, outra marca que caracteriza os arranjos do duo, cuja entrega às músicas é plena. A essa altura, antecipando o final, a flauta segue junto com o piano, ambos discretos, mas eficientes.



“Receita de Samba” (Jacob do Bandolim): o piano introduz e logo traz a melodia ao proscênio. O suingue é contagiante. A mão direta do pianista se põe a dedilhar as notas para, poucos compassos à frente, agora somada à flauta, brilharem formidavelmente.



“Tema pro Ricardo” (Rafael Beck e Felipe Montanaro): o único tema autoral dos moços instrumentistas presente no álbum é balançado às pampas. Craques, Felipe toca acordeom, enquanto Rafael toca piano, dialogando em perfeita sintonia como se fossem irmão consanguíneos abençoados pela música.



“Frevo Novo”* (Hermeto Pascoal): vixe, que o couro come! Rafael arrasa com flauta, flautim e piano; já Felipe se esbalda no piano e no acordeom. O andamento vai a mil. O piano entrega para a flauta, que entrega pro flautim, que devolve ao acordeom que, por sua vez, resfolega na pisada do frevo. Natural – de tirar o fôlego!



“Pedras que Cantam” (Dominguinhos e Fausto Nilo) e “Isso Aqui Tá bom Demais” (Dominguinhos e Nando Cordel): piano e flauta iniciam. Frases encadeadas alternam andamentos e os improvisos vêm a cada música. A flauta assume o protagonismo, resfolega, entrega a vez ao piano e os dois dão o seu melhor. Compassos à frente, ora ad libtum, ora afretado, o piano se destaca. Logo o couro voltar a comer e, ralentando, finaliza.



“Galope's Dance”** (Ivan Lins), com participação especial de Ivan, em vocalises com a flauta e o piano, é a cereja do bolo do belo álbum dos meninos. Vale a pena conhecê-los!

Aquiles Rique Reis

Ficha técnica:

Produção: Newton d’Ávila;

gravação e mixagem: Ricardo Câmera.