Claudette no tempo da delicadeza

Uma das nossas maiores cantoras acaba de lançar Claudette Canta Chico (Kuarup). A própria Claudette Soares, mais o jornalista Renato Vieira e o produtor Thiago Marques Luiz, selecionou dez músicas do Chico, compostas entre 1967 e 2017: “Com Açúcar e Com Afeto” (67), “Carolina” (67), “Realejo” (67), “Até Pensei” (68), “Bom Tempo” (68), “Tatuagem”, de Chico e Ruy Guerra (73), “Cadê Você (Leila XIV)”, de João Donato e Chico (87), “Todo Sentimento”, de Cristóvão Bastos e Chico (87), “As Caravanas” (17) e “Futuros Amantes” (93).



Ao ouvi-las, me veio o título deste texto – ele diz quem é a intérprete: tão afinada, tão delicada, tão cheia de bossa e muito charme. Seu jeitinho de expressar as notas, emitindo-as com o ar que lhe vem da alma, é irresistível.



Claudette vive o seu tempo da delicadeza. Cantando com açúcar e com afeto, o que só Carolina, lá de sua janela, não viu e, talvez, por isso mesmo, também não tenha visto que vendiam um realejo. Até pensei que junto à minha rua havia um bosque. Sonhei que viria o bom tempo tão ansiado, tempo em que uma tatuagem consagrava o amor entre duas mulheres... E até gritei, cadê você, meu amor – gritei e não lhe encontrei. Mas ainda que o amor caia doente, alimentarei em mim todo sentimento. Mas não sem antes seguir as caravanas em busca de um futuro sem preconceitos.



Claudette Canta Chico é, basicamente, um disco de voz e piano, instrumento que está nas boas nas mãos de Alexandre Vianna. Num arranjo ou outro, pinta a bateria de Vicente Pizzutiello e o baixo acústico de João Benjamin... tudo muito simples, belo e contido.



Claudette Soares se desdobrou em emoções como em “Tatuagem”, embaladas por graves bem postados em “Até Pensei” e “Realejo” e agudos afinados, como em “Com Açúcar e Com Afeto”, neste caso, inclusive, ela teve a modéstia de fugir de notas mais altas, trazendo-as para um lugar mais conveniente à sua tessitura vocal. Logo na abertura, o arranjo de Alexandre Vianna em “Cadê Você (Leila XIV)”, com a voz de Chico Buarque (cantando bem à beça!), trouxe as cordas e criou uma atmosfera grandiosa, o que contrasta com o que vem na sequência. Ora, mas, nada que estorve o resultado final deste ótimo álbum de Claudette Soares.



Mas foi na música “As Caravanas”, que fecha a tampa, que ela veio com uma interpretação pop, declamando os versos teatralmente num arranjo com efeitos de teclados, a voz estendida em ecos e o jeitão desabrido de cantar como bem entender... sim, sua voz e seu talento lhes dão o poder de se reinventar.

Aquiles Rique Reis

Nossos protetores nunca desistem de nós.

Ficha técnica:

produção e direção artística: Thiago Marques Luiz; arranjos, gravação e mixagem: Alexandre Vianna. Em “Cadê Você (Leila XIV)”, além do piano de Alexandre Vianna, estão João Benjamin (baixo acústico), Rafael Lourenço (bateria), Thiago Faria (violoncelo), Letícia Andrade (violino), Ricardo Proiete (violino) e Igor Borges (viola) – faixa produzida por Renato Vieira e Thiago Marques Luiz.