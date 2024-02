Viva a música brasileira de Norte a Sul do país!

Publicado em 17/02/2024 às 10:38

Mas agora vamos a Zeca Torres 50 anos – Parcerias, o novo álbum deste mineiro de BH também conhecido como Torrinho, nascido em 1955 e radicado em Manaus desde 1968.



Suas músicas têm a delicadeza das Minas Gerais e o vigor da Amazônia – suaves como a brisa que varre o céu e o torna azul em folha. Basta ouvir, por exemplo, a faixa que abre a tampa, “Águas de Banzeiro” (Zeca Torres e Leandro Dias). Zeca canta com boa voz de compositor e toca violão de náilon. A flauta de Claudio Abrantes pontua o arranjo (este e todos os outros são de Zeca e Neil Armstrong Jr.), enquanto a leve percussão de João Paulo embala o balanço. Bela abertura!



Já em “Um Concerto” (ZT e Mauro Aguiar), Zeca divide o canto com Lucilene Castro. A levada do baião os encontra seguros e suingados. A viola de doze de Neil Armstrong Jr, mais o baixo de Sérvio Tulio, a percussão de João Paulo e o acordeom de Danilson Sampaio, criam atmosfera prazerosa para quem os ouve.

Outra grande composição de Zeca, esta em parceria com Anibal Beça, é “Toda Palavra”*. Na abertura, Zeca recita alguns versos. Logo vem a harpa de Normi Melo, em participação discreta, mas muito bonita. A flauta de Claudo Abrantes também se destaca no bom arranjo, enquanto o baixo acústico de Sérvio Tulio a todos agrega e Nilson Chaves divide o canto com Zeca.



“Uma Valsa”** (ZT e Mauro Aguiar) é belíssima! Neil Jr. toca violão de seis e de sete cordas, Sérvio Tulio está no baixo acústico e Claudio Abrantes, mais uma vez, faz de sua flauta protagonista do arranjo.

A tampa fecha com “Porto de Lenha” (ZT e Aldisio Filgueiras) que, considerada um hino extraoficial de Manaus, foi a unica música do álbum produzida fora desta cidade. Gravada no Rio de Janeiro, conta com belo arranjo vocal e instrumental de Paulinho Pauleira (MPB4) e com ótima participação do grupo vocal Subversos, do Rio de Janeiro.



Foi um prazer ouvir Zeca Torres cantando as suas músicas, que são referências no Norte do Brasil. No mais, é como diz o conterrâneo de Torrinho, o mineiro Fernando Brant, em “Notícias do Brasil”, parceria com Milton Nascimento: “(...) A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus/ João Pessoa, Teresina e Aracaju/ E lá do Norte foi descendo pro Brasil central/ Chegou em Minas, já bateu bem lá no Sul (...)”.

Aquiles Rique Reis

