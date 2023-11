Edu Lobo definitivo

Apesar de escrever numa segunda-feira, vesti uma fatiota domingueira para ouvir Edu Lobo Oitenta (Biscoito Fino) – respeito é bom, né? Ouvi! A diversidade de ritmos, harmonias, gêneros e melodias, criados com letras escritas por parceiros essenciais em sua carreira, mostram que Edu não crê apenas em inspiração. Crê em dedicação para criar suas obras.



Intérpretes (cito-os abaixo), arranjos e direção musical de Cristóvão Bastos e os instrumentistas Cristóvão Bastos: piano; Mauro Senise: flauta, píccolo, flauta em sol e sax soprano; Carlos Malta: sax alto, flauta e flauta em sol; Paulo Aragão: violão; Kiko Horta: acordeom; Jorge Helder: contrabaixo; Jurim Moreira: bateria e Marcelo Costa: percussão, fortalecem Edu, para que ele se faça presente nos seus 80 anos. Elenco que atua como se fosse o momento mais sublime de suas vidas, o que de fato é, ora bolas!



“Casa Forte” (a única só de Edu) abre a tampa. Em andamento lento, Edu canta o tema sem letra com Vanessa Camargo, Ayrton Montarroyos e Zé Renato, expondo apetite para se fazer entender como ser musical.



Ainda no CD 1, Edu sola “Bancarrota Blues” (Edu e Chico); Vanessa sola “Ave Rara” (Edu e Aldir); Montarroyos sola “A Moça do Sonho” (Edu e Chico); Edu canta com Mônica Salmaso e Vanessa “Cantiga de Acordar” (Edu e Chico); Zé Renato sola “Nego Maluco” (Edu e Chico); Salmaso sola “Branca Dias” (Edu e Cacaso); Edu e Vanessa cantam “Dança do Corrupião” (Edu e Paulinho Pinheiro); Edu sola “Canudos” (Edu e Cacaso); Vanessa sola “Gingado Dobrado” (Edu e Cacaso); Edu sola “Na Ilha de Lia, no Barco de Rosa” (Edu e Chico Buarque); Edu e Salmaso cantam “Beatriz” (Edu e Chico).



E vem o CD 2: “Só Me Fez Bem” (Edu e Chico), Edu sola; “Salmo” (Edu e Chico), Zé Renato sola; “Ciranda da Bailarina” (Edu e Chico), Edu e Vanessa cantam; “Sobre Todas as Coisas” (Edu e Chico), Montarroyos sola; “Veneta” (Edu e Chico), Salmaso canta; “Primeira Cantiga” (Edu e Paulinho Pinheiro), Vanessa e Montarroyos cantam; “Tango de Nancy” (Edu e Chico), Vanessa sola; “O Circo Místico” (Edu e Chico), Montarroyos sola; “Salabim” (Edu e P. C. Pinheiro), Vanessa sola; “Silêncio” (Edu e Vinicius de Moraes), Edu sola; “Terra do Nunca” (Edu e Paulinho Pinheiro), Zé Renato sola; “Uma Canção Inédita” (Edu e Chico), Edu sola, com arranjo de Paulo Aragão, ao violão.



24 músicas, 24 capítulos históricos de uma vida perene. Eis Edu, a quem a beleza dos acordes interessa, pois sabe que a harmonia vem da alma que açula a mão da criação, e sobre a cama sonora estende o lençol tecido nota a nota. E assim, inventada a harmonia, criada a melodia, nasce a música.



Ritmada, com versos; orquestrada, sem versos; para balé, teatro, cinema, simplesmente música de Edu Lobo.

Aquiles Rique Reis

Ficha técnica: concepção do projeto: Edu Lobo; produção executiva: Marco de Almeida e Ana Luísa Marinho; gravação e mixagem: Lucas Ariel; assistente de gravação e mixagem: Wallace Araujo; masterização: Luiz Tornaghi.