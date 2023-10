Um trabalho sublime

Depois de comentar o álbum de um duo de violino (Ana de Oliveira) e viola de doze cordas (Sérgio Raz), convido-os a saber de outro duo, o de voz (Bia Góes) e vibrafone (Ricardo Valverde), que lança CD independente para celebrar 15 anos de parceria.



A tampa abre com “Guerreiro Coração” (Gonzaguinha), em que graças ao arranjo de Jotinha Moraes e à bela intro, destaca-se um quarteto de cordas: Eder Esli Grangeiro, violino; Tiago Vieira Rocha, viola; Adriana Holtz, violoncelo e Thais Morais, violino. E ouve-se o som angélico do vibrafone de Ricardo Valverde. Como quem ora à vida, Bia Góes canta a letra que revela o que é preciso saber sobre dores e delícias do mundo.



“Doce de Coco” (Jacob do Bandolim e Hermínio Bello de Carvalho) traz apenas a voz de Bia, o vibrafone e o arranjo de Ricardo. A janela do sentimento se abre para o vibrafone – eita som lindo! Bia canta suave e sua voz se mistura ao toque das baquetas: ambas, delicadas e belas.



“Meu Primeiro Amor” (Cascatinha e Inhana), novamente com arranjo de Jotinha, tem de volta o quarteto de cordas. Com os violinos em pizzicato, a canção inesquecível traz à memória momentos de saudade. Bia e Ricardo se esmeram em seus ofícios – tudo é música, tudo é paixão. O final é primoroso.



“Tristeza e Solidão” *, um dos mais belos afro-sambas de Baden e Vinícius, em novo arranjo de Ricardo, se ouve pela voz e pelo vibrafone – dupla em pleno delírio musical. Arritmo, o vibrafone soa como gotas de cristal, vagando entre nuvens e embalando a voz límpida da Bia. Mais celestial, impossível.



“Kalu” (Humberto Teixeira) cresce com voz, vibrafone e o contrabaixo acústico de Marcos Paiva. A intro do vibrafone é o sinal verde para que Bia inicie o mais doce recado que Teixeira poderia imaginar para o seu clássico. O baixo participa com discrição infinda. Levado arritmo, o arranjo é de RV.



Para o arranjo de “Vela no Breu” (Sérgio Natureza), RV ajuntou seu vibrafone à voz de Bia e ao violão de sete cordas do Swami Jr., este em participação especial, posto que é o diretor musical do álbum. A voz brota à capella. O vibrafone se achega a ela para, de mãos dadas, se atirarem numa levada arisca. O sete vem com tudo, trazendo ritmo à leveza.



“Inquietação” (Ary Barroso) tem arranjo de Swami Júnior, em nova participação especial, tocando violão de seis cordas e ajuntando-se a vibrafone, baixo acústico e à voz. O clássico brilha pelas mãos dos instrumentos e da voz de Bia. Inapelável, uma modulação chama nossa atenção para que o final logo virá... e vem.



“Onde Deus Possa Me Ouvir”**, bela canção de Vander Lee, tem violão de seis cordas e arranjo de Swami Júnior. Bia Góes e Ricardo Valverde mergulham íntegros nos versos e na melodia que fecharão a tampa de um CD hierático. Meu Deus!

Aquiles Rique Reis

'Nossos protetores nunca desistem de nós'

(frase da doutrina espírita)

