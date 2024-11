Livros, Livros, Livros!

Publicado em 07/11/2024 às 09:15

Alterado em 07/11/2024 às 09:15

Além de um apaixonado por música de gêneros diversos, sou um leitor curioso e consumidor voraz de literatura musical. Nos últimos 30 anos, li e reli centenas de títulos que contam detalhes sobre as muitas histórias das vidas e das obras de vários artistas nacionais e estrangeiros. Biografias impressionantes. De bandas, grupos, de personagens incríveis, cativantes, mitológicos, de estilos variados e épocas distintas de diversos cenários: dos Beatles ao Black Sabbath, do Kiss aos Mutantes, de Tim Maia a Jim Morrison, de Noel Rosa a Lemmy Kilmister, de Chet Baker a Slash... entre tantos outros.



Então, para a coluna de hoje, resolvi indicar, com curtos comentários, três ótimos livros que li recentemente. Gostaria de tê-los ilustrados com alguns trechos que me impressionaram, mas me senti impedido por questões de direitos autorais. Porém destaco, em “Pavões Misteriosos”, o dia em que João Gilberto, de forma sutil, impediu que Jards Macalé tirasse a própria vida; e em “Renato Russo - O Trovador Solitário”, a parte em que, pela última vez, Dado Villa- Lobos, o guitarrista da Legião Urbana, esteve com Renato em seu leito de morte.

Abaixo, os livros:

- Renato Russo - O Trovador Solitário, escrito pelo amigo jornalista Arthur Dapieve, sobre o saudoso vocalista da banda Legião Urbana, lançado em 2006 mas que só este ano, em setembro, conferi.

Dapieve, de forma precisa e emocionante, apresenta a história de vida e artística, curta, mas extremamente marcante de Renato, nos mostrando não só o poeta excepcional, o músico que nos anos 1980 e 1990 conquistou e formou toda uma geração, mas, principalmente, destaca o personagem sensível, cheio de angústias, medos, inseguranças e dramas pessoais.

- A Primeira e Única New York City, relançado em 2023, após ser atualizada e revisada, conta curiosidades interessantes sobre a Discoteca que iniciou a era Disco no Brasil.

Os autores Celso Rodrigues Ferreira Junior e Mario Abbade apresentam, em detalhes, como surgiu a New York City, inaugurada em 1976; seus principais idealizadores; os vários e curiosos personagens, em uma Ipanema que ainda respirava o romantismo da bossa nova e despertava do sonho colorido e utópico do movimento hippie carioca construído entre as pilastras do Píer e as areias da Dunas do Barato, no início da década de 1970, em plena ditadura militar.

- Pavões Misteriosos, do jornalista André Barcinski, lançado em 2014, narra a trajetória da Música Pop no Brasil de 1974 até 1983.

O autor, profundo conhecedor musical e dedicado pesquisador, traz, em detalhes, informações sobre músicos, artistas, álbuns, canções, gravadoras, produtores e figuras diversas que construíram, a partir da metade dos anos de 1974, o início, o meio e o fim (?) de inúmeras histórias que transformaram a música criada, divulgada e consumida no país durante uma década.