Love Songs - Vol 1

Publicado em 28/06/2024 às 08:02

Alterado em 28/06/2024 às 10:41

Dia desses revi o ótimo Alta Fidelidade, filme lançado em 2000, dirigido por Stephen Frears, baseado no livro homônimo do escritor inglês Nick Hornby, que narra o drama em dose dupla de Rob Gordon, personagem interpretado brilhantemente por John Cusack que enfrenta, de forma melancólica, mas também com bom humor e ironia, sua luta contra duas falências: a da sua loja de discos de vinil e a de um relacionamento amoroso.



Rob, um apaixonado por música Pop, para aliviar seus contratempos diários, tem a mania de criar e narrar, nos seus monólogos solitários, listas de coisas e situações que gosta e odeia, e de gravar fitas cassetes, no seu equipamento de som caseiro, canções de seu gosto pessoal para serem ouvidas em momentos especiais e dar de presentes a amigos e a sua ex-namorada, na esperança de reconquistá-la.

E foi inspirado em Alta Fidelidade que fui me lembrando de mais de uma centena de canções de amor de bandas e artistas americanos e ingleses que gosto muito. E entre tantas, escolhi quinze para uma playlist e como sugestão aos leitores.

Enjoy!



Lado 1

1 - Lover, You Should've Come Over - Jeff Buckley

Interpretação comovente do cantor americano para essa incrível e vigorosa canção dedicada a um amor perdido. Lançada no seu primeiro e maravilhoso álbum, Grace, de 1994, gravado antes da sua morte, ocorrida em 1997, por afogamento no rio Wolf, afluente do Mississipi. A partida prematura de Buckley, aos 30 anos, quando começava a se despontar artisticamente, foi uma das maiores tragédias da história da música.

2 - Northern Sky - Nick Drake

Poesia de extrema sensibilidade escrita e interpretada pelo genial cantor/músico inglês de folk music. Faz parte do seu segundo álbum, Bryter Layter, lançado em 1971. Em seguida, Nick Drake gravaria Pink Moon, o mais elogiado pela crítica. Em 1974 morreria com apenas 26 anos, praticamente desconhecido no cenário musical. Seu talento e curta discografia só foram conhecidos décadas depois. Hoje é cultuado em vários cantos do planeta.

3 - I'm Not in Love - 10cc

O maior sucesso comercial da banda inglesa. Está no álbum The Original Soundtracks, de 1975. A letra dá voz a um cara apaixonado, mas não admitindo que esteja. Como nesse trecho cínico: Só coloquei o seu retrato na parede para esconder uma mancha que está lá.

4 - Since I"ve Been Loving You - Led Zeppelin

Blue portentoso da banda inglesa. Faz parte do terceiro álbum do Led, o III, de 1970. Na minha opinião essa é a melhor interpretação de Robert Plant já gravada até hoje. Vocal monstruoso. E ainda tem a guitarra afiadíssima de Jimmy Page, com solos impressionantes. E a fúria das baquetas incendiárias de John Bonham.

5 - Just the Way You Are - Billy Joel

O grande sucesso de Billy, carro forte do ótimo disco The Stranger, lançado em 1977 e que estourou nas rádios e nas vendas. A voz novaiorquina do cantor é emoldurada pelo arranjo bacana do piano Fender e do solo de sax, sex. Letra que fala do amor incondicional de um homem por uma mulher pedindo para que ela não mude em nada, na forma e no conteúdo. Não duvido que o roteirista de Uma Linda Mulher tenha se baseado nessa baladona para criar a história do filme.

6 - Black - Pearl Jam

A minha preferida da banda. Letra carregada de fortes analogias e metáforas. Voz arrebatadora de Eddie Vedder e arranjo pesadíssimo/guevariano. Tipo: há de se endurecer, mas sem perder a ternura. Está no primeiro disco da banda, Ten, lançado em 1991.

7 - I Song For You - Leon Russell

Talvez uma das canções mais regravadas da história da música Pop. Por artistas de vários gêneros e estilos. Impossível ouvi-la sem se emocionar com a força da letra e a beleza da melodia. Primeiro sucesso de Russell epresentada no seu álbum de estreia, homônimo, lançado em 1970.



Lado 2

8 - Something - Beatles

A obra prima de George Harrison, uma das melhores dos Beatles e, segundo Frank Sinatra, uma das bonitas canções de amor de todos os tempos. George, em uma entrevista para a BBC respondeu assim se foi inspirada na sua mulher na época, Pattie Boyd:

- Provavelmente, sim.

Something foi lançada, em minha opinião, no melhor disco dos Beatles, Abbey Road, de 1969.

9 - The Heart of the Matter - Don Henley

Certamente a mais bela e impactante canção composta e interpretada por Don Henley, vocalista e baterista da banda Eagles. Lançada no seu álbum solo de 1989, The End of the Innocence. Mas a minha versão preferida é a gravada ao vivo, acústica, durante a turnê do Eagles que deu origem ao disco e ao DVD Hell Freezes Over, lançado em 1984. Henley disse que ela demorou quase uma década para ser composta, dizem que inspirada na curta relação do cantor com a vocalista do Fleetwood Mac, Stevie Nicks, nos final dos anos 70.

Renato Russo a gravou para o seu álbum solo The Stonewall Celebration Concert, lançado em 1994.

10 - More Fool Me - Genesis

A balada é uma estranha no ninho do álbum Selling England by the Pound, de enorme sucesso de críticas e vendas, lançado no final de 1973, abarrotado de longas performances progressistas comandadas pelo vocalista Peter Gabriel e o tecladista Tony Banks. A única com Phil Collins no vocal principal e que, certamente, deu início ao seu paladar por canções de fácil digestão popular e sucesso comercial e que abriram as portas para sua enorme e milionária carreira solo iniciada no início dos anos 80.. .

11 - Wond'ring Aloud - Jethro Tull

Curta e delicada canção da banda inglesa de Folk e Rock progressivo. Menos de 2 minutos de belos arranjos de piano e violão com a voz quente e marcante de Ian Anderson. Está em Aqualang, lançado em 1973, considerado o melhor do JT.



12 - My One and Only Love - Sting

Maravilhosa interpretação de Sting para um um dos mais populares e românticos standards de jazz de todos os tempos. Composta em 1953 pelos americanos Guy Wood e Robert Mellin. Faz parte da trilha sonora do inebriante Despedida em Las Vegas, comovente filme de 1995, dirigido por Mike Figgis. Tema dos personagens protagonistas interpretados magistralmente por Nicholas Cage e Elisabeth Shue.

13 - Time After Time - Chet Baker

Outro belíssimo standard de jazz. Composta em 1946 por Sammy Cahn e Jule Styne recebe um tratamento especial com o trompete lírico e a voz peculiar do incrível Chet Baker. Canção apaixonante. Irresistível.

14 - Landslide - Fleetwood Mac

Letra de grande força metafórica que ganha muita emoção e beleza na voz única de Stevie Nicks. Lançada em 1975 no álbum que leva o mesmo nome da banda. A minha versão preferida está nas apresentações do FM em Wembley, 1980, nas gravações para o álbum ao vivo da banda, Live.

15 - My Love - Paul Mccartney & Wings

Canção que Paul compôs para Linda. Balada lançada em 1973 no álbum Red Roses Speedway. 50 anos se passaram e My Love continua emocionando.

Ps. A preferida do meu amor.