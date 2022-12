Lula convida Josué Gomes da Silva para o Desenvolvimento; Mercadante deve ir para o BNDES

Em articulações empreendidas no fim de semana que passou em Brasília, aguardando a cerimônia de diplomação como futuro presidente, marcada para o início da tarde desta segunda-feira (12) no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva mudou o curso tradicional das pressões da política: foi a força das águas da Esplanada dos Ministérios que empurrou de volta para a Avenida Paulista uma crise nascida na pirâmide da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.

Lula vai recriar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, convidou o industrial têxtil Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp, para assumir o comando da pasta e ancorará nele, de volta, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O presidente do BNDES será o economista, ex-senador e ex-deputado Aloízio Mercadante, coordenador da transição de Governo e presidente da Fundação Perseu Abramo, instância do Partido dos Trabalhadores encarregada de formular o programa da campanha petista. O convite para o ministério abriu para Josué uma saída estratégica e por cima do comando da Fiesp em meio a uma guerrilha de traições aberta contra ele pelo ex-presidente da entidade, Paulo Skaf.

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, foi interlocutor estratégico no processo de convencimento de Josué Gomes. A Fiesp deverá passar a ser comandada pelo presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Rafael Cervone Netto, que é o 1º vice-presidente da entidade. Josué é, em contrapartida, o 1º vice do Ciesp. Foi o atual presidente da Fiesp e futuro ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio quem articulou a ascensão de Cervone Netto ao topo da pirâmide da Avenida Paulista.

O antecessor de Josué, Paulo Skaf, almejava retornar ao comando da poderosa federação paulista, cargo de onde colaborou intensamente pelo golpe do impeachment sem crime de responsabilidade da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 (utilizando para tanto, inclusive, o caixa da Fiesp ao financiar campanhas publicitárias pró-golpe e deslocamento logístico de materiais usados no convencimento de parlamentares a favor da deposição de Rousseff).

Skaf montou pelas costas de Josué a convocação de uma Assembleia Extraordinária do Conselho da entidade, marcada para 21 de dezembro. A pretensão dele era voltar nos braços de presidentes de sindicatos empresariais aos quais adulou pelos 16 anos em que se manteve à frente da Fiesp e do Ciesp ao mesmo tempo, acumulando os cargos e os caixas. Por todo esse tempo Skaf tentou voos políticos nas asas de partidos como PSB, PMDB, MDB e Republicanos. Foi candidato ao governo do estado, à prefeitura da capital e ao Senado. Perdeu tudo o que disputou no voto popular. Ele açulou a rebelião na Fiesp, mas, não desejava a ascensão de Cervone Netto – de quem espera um gesto em seu favor (que dificilmente virá).

Cervone está a uma canetada de reunir nas mãos o poder do Ciesp e da Fiesp, conservando a amizade com um poderoso ministro do Desenvolvimento Industrial e Comércio Exterior e tendo acesso direto ao presidente do BNDES (Aloízio Mercadante, já indicado e aguardando os fatos acontecerem) e mantendo inédita sintonia com o presidente da CNI. Robson Andrade foi carta relevante no estratagema que teve início nas coxias da transição. Consumada a sucessão na Fiesp, Paulo Skaf, será tratado pelo futuro governo como um reles golpista remanescente de 2016. Em consequência, não terá serventia alguma para o pragmatismo empresarial dos paulistas.

Josué Gomes da Silva à frente de um MDIC em vias de ser recriado, com Aloízio Mercadante no BNDES em diálogo direto e franco com o Ministério da Fazenda de Fernando Haddad, e o Ministério do Planejamento sendo preenchido por um nome do espectro social-democrata da aliança que elegeu Lula, darão um rumo determinado para a missão dada pelo presidente eleito e por seu vice, Geraldo Alckmin: conduzir o processo de reindustrialização do País. Para tanto, o futuro governo convocará a CNI de Andrade, a Fiesp renovada e todas as demais federações estaduais de indústrias para que se alinhem no projeto.

As águas deste fim de ano chuvoso em Brasília lavaram a Esplanada dos Ministérios e terminaram por movimentar bons moinhos na Avenida Paulista.