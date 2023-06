Siron Franco celebra 76 anos com duas megaexposições em Goiânia

O artista plástico Siron Franco inaugura a luxuosa Cerrado Galeria e, concomitantemente, dá um sopro de vida ao Museu de Arte Contemporânea [MAC-Goiás], ambos em Goiânia.

Com curadoria do historiador espanhol Angel Calvo, as duas iniciativas, embora de naturezas distintas, dialogam entre si não somente pela autoridade, mas pela unicidade perene de um artista em permanente mutação.

A Cerrado Galeria inaugura com telas recentes ou recentemente terminadas - muitas obras de Siron são finalizadas anos após seu início, sempre segundo a cadência do artista e seu desejo de se reiniciar a cada manhã. Em suma, a exposição na Cerrado traz um Siron atual, o Siron de hoje. Um Siron muitas vezes não reconhecido ou aceito pelo grande público - saudosista e desejoso de um impossível retorno aos anos 1980-90, década em que o artista alcança supremacia artística e reconhecimento público máximo, com sua histórica exposição, Peles, em 1990, na Galeria Nara Roesler, em São Paulo. Nesse período, a obra de Siron estava igualmente presente em países como Venezuela, Estados Unidos, Alemanha e Bélgica.

A exposição inaugural na Cerrado Galeria expõe obras de altíssima qualidade, à altura da iniciativa de seus três sócios – Lúcio Albuquerque, filho da célebre marchande mineira Celma Albuquerque, Antônio Almeida e Carlos Dale, fundadores da Galeria AD, em São Paulo – e da impecabilidade da obra de Siron Franco.

Pensamento insubordinado é o título dado por Angel Calvo à primeira retrospectiva de Siron Franco em sua terra-natal. Realizada paralelamente à abertura da Cerrado Galeria, e com apoio desta, Pensamento insubordinado segue a ordem cronológica da produção do artista, na tentativa de facilitar a leitura de uma trajetória tão rica e intrincada. Tão rica e intrincada, que a retrospectiva ficou muito aquém da grandeza e da multiplicidade da obra de Siron Franco.

À guisa de diplomacia, os apoiadores, talvez em busca de certa fidelidade local, definiram que somente seriam expostas obras de coleções goianas. Entretanto, como 95% da obra do artista encontra-se nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país e no exterior, a sequência cronológica pretendida apresenta inúmeras lacunas. Talvez como compensação, Angel Calvo reserva uma seção de documentos contextualizados e registros da obra sironiana. Apesar de emblemáticos, e a despeito da seriedade e preocupação do curador, tal documentação restringe-se a instalações públicas do artista, e não supre a ausência de obras célebres e históricas, nem os saltos temporais nas séries temáticas.

Em 1995, a historiadora inglesa Dawn Ades intitulou sua monografia acerca do artista de Siron Franco – pinturas e semelhanças. A partir deste trabalho e dos títulos atribuídos pelo próprio artista às suas obras, nasceu o senso comum de se discutir Siron segundo suas “pinturas em séries”. Uma série não obedece, necessariamente, uma sequência de fatos, em que cada obra descreve uma dada cena – como em O caminho da Cruz. Uma série geralmente é um grupo de trabalhos de afinidade temática e semelhança pictórica. Algumas são mais “fechadas”, a ponto de ser numeradas, como a série “Semelhantes”, que possui 37 telas, ou a série “Curral”, que possui 13; já outras são mais “abertas” e revisitadas, como a série “Césio” (também referida como série “Rua 57”, que foi o local do acidente), composta dos quadros produzidos em 1987 com o uso da terra local. O tema do césio, aliás, reaparece em várias de suas obras, como na tela seminal, Outros gritos, na coleção Justo Werlang, pintado dez anos após o acidente e ainda rendeu ao artista um grupo escultórico de nove camas em cimento, concebido em 1987, mas realizado em 2000 e exposto na Bienal do Mercosul, em 2005.

A noção de “série” nada mais é que um desejo de facilitar a leitura da obra do artista por parte de um grupo de espectadores não familiarizados com sua produção. Em Pensamento insubordinado muitas séries não são mencionadas ou não têm um único exemplo, obrigando o visitante a dar saltos vertiginosos.

É muito difícil trabalhar em edificações de Oscar Niemeyer, sobretudo se você resolve declarar guerra a elas. Se, de um lado, elas nos asfixiam com a sua opulência, de outro, na prática, ela pode ser terrivelmente frustrante em função do rosário de impossibilidades que essa mesma beleza oferece às instalações de exposições. Na retrospectiva de Siron Franco, a solução adotada foi desastrosa. Um “esqueleto concreto” de madeira foi erigido no espaço expositivo, e ali as telas são precariamente penduradas em seus ângulos retos, demonstrando pouca reverência à arte – neste caso, à rica obra de Siron Franco.

Destaque para o convite de um crítico jovem e estrangeiro, Angel Calvo que traz à baila novos pontos de vista. Seu olhar atento e inovador muito enriquecerá à fortuna crítica do artista.

Ambas as exposições são imperdíveis – e vale esta visita a Goiânia, uma vez que não haverá itinerância.

Vista exposição Pensamento insubordinado de Siron Franco, MAC-Goiânia (Foto: André Saddi)

Notícias contentes

Não poderia terminar este artigo sem dar destaque à abertura da Cerrado Galeria em uma capital quase sempre indiferente às artes visuais, exceto quando ela serve de meio a projeção social e ascensão econômica. Esse tipo de ousadia é louvável, pois favorece a economia do estado e contrabalança a falta de equipamentos governamentais ou municipais

que funcionem. Nesse instante, a Cerrado deixa de ser um simples espaço destinado a vendas, e assume o caráter de um centro cultural onde a arte local pode ser difundida e, igualmente, onde pode ser exposto “o fino da arte” produzida no Brasil, num fluxo e refluxo interminável, aberto, e tão gratuito como a luz do Sol.

Oxalá as elites da capital goiana valorizem, endossem e apoiem esta notícia contente, que é a abertura de uma galeria de peso nacional e internacional na cidade de Goiânia, que já possui tradição artística oriunda da antiga capital, Goiás Velho – cidade natal de Siron Franco e encabeçada pela figura do Mestre Veiga Valle.

É pertinente dizer que a Cerrado Galeria, há três anos, abriu em Brasília a filial, Casa Albuquerque, e tem sua matriz em Belo Horizonte. Já a paulistana Almeida & Dale possui um network inigualável com outras galerias e entidades públicas, como museus, fundações e afins. A união desses dois poderes permitirá aos artistas da região uma veiculação nacional e internacional jamais possível, assim como enriquecerá sobremaneira o frágil panorama das artes visuais no Planalto Central – em Brasília e, agora, principalmente, em Goiânia.

Outra notícia contente é que Siron Franco terá uma exposição solo, em setembro, no Farol Santander em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ainda sem título definido, a exposição com curadoria de Gabriel Perez-Barrero (curador da 33ª Bienal de São Paulo) trará um subnúcleo de 57 obras de uma coleção particular local. Também de natureza retrospectiva, a exposição selecionou destaques das tantas séries realizadas pelo artista. Uma publicação de luxo está sendo editada para essa ocasião – outro elemento faltante na retrospectiva do MAC-Goiás.

Em quatro anos, Siron completará 80 anos. Quem sabe a essa ocasião o Governo, ou a Prefeitura de Goiânia, não tomem uma iniciativa mais abrangente e exaustiva? Uma exposição que ocupasse todos os equipamentos públicos, que tivesse uma bela publicação, que mostrasse todas as séries do artista etc. Uma pessoa que tanto fez pela sua cidade, estado e país mereceria uma reverência à essa altura. Você não acha?