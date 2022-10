Petra lança box em dois volumes com texto dos Santos Evangelhos

A Bíblia Sagrada é o livro mais lido e vendido em todo o mundo; não à toa, já ganhou diversas edições e versões ao longo dos anos. Agora, a Editora Petra lança um especialíssimo box com o Novo Testamento em dois volumes. Trazendo a célebre tradução do Padre Matos Soares adequada à Neovulgata, nele o leitor encontrará as mais belas de todas as histórias: aquelas que narram a vida de Jesus Cristo entre nós e a realidade das primeiras comunidades cristãs.



O primeiro volume do box é ocupado pela Boa-nova: o nascimento de Jesus Cristo, tal qual narrado pelos quatro Evangelhos – Mateus, Marcos, Lucas e João. Encontra-se, neste volume, aquele que é o acontecimento mais marcante da história da salvação: a vida do próprio Deus feito homem, desde a sua concepção até sua Paixão, Morte, Ressurreição e Ascensão aos céus.



No segundo volume, o leitor toma contato com o que se deu após a subida de Jesus aos céus, quando coube à Igreja nascente difundir por todo o mundo a salvação trazida pelo Senhor. A dinâmica, os problemas e o crescimento das primeiras comunidades cristãs estão neste livro, que contém os Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo, São Tiago, São Pedro, São João e São Judas, e o Apocalipse de São João.



Em uma belíssima versão premium, que faz jus à relevância e a beleza da história do Filho de Deus, Bíblia Sagrada: Novo Testamento coloca as edições das Escrituras num novo patamar.

Bíblia Sagrada: Novo Testamento

(Box com 2 volumes)

Tradução: Padre Matos Soares

Adequação à Neovulgata: Artur Padovan

576 páginas

R$ 169,90

Editora Petra